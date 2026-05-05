Heute im TV: James Bond-Film, den Steven Spielberg drehen sollte und dann kam alles ganz anders

Am Donnerstag strahlt Vox den umstrittenen Science-Fiction-Bond aus. Damals wollte das Studio Steven Spielberg als Regisseur engagieren, doch der war dann schon zu teuer.

Die James Bond-Reihe ist bei Fans für zahlreiche Markenzeichen beliebt, von denen das Franchise selten abweicht. Eine radikale Ausnahme stellte 1979 James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim dar, der den damaligen Star Wars-Hype aufgreifen sollte und den Spion ins Weltall schickte. Am Donnerstagabend läuft das umstrittene Sci-Fi-Abenteuer aus der Bond-Reihe im Free-TV. Damals wäre sogar fast Steven Spielberg Regisseur des Blockbusters geworden, doch daraus wurde nichts.

Sci-Fi-Bond heute im TV: Darum geht es in Moonraker

James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim läuft bei Vox am 7. Mai um 22:10 Uhr. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Bond-Teil mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

In dieser 007-Mission muss Bond (Roger Moore) das Unternehmen Drax Industries nach dem spurlosen Verschwinden eines verunglückten Space Shuttles unter die Lupe nehmen. Der Auftrag führt den Spion nicht nur zur Angestellten Dr. Goodhead (Lois Chiles), sondern schließlich bis ins Weltall.

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Steven Spielberg stand zweimal als Regisseur mit der Bond-Reihe in Verbindung

Laut Independent sprach Spielberg in der BBC Radio 2 Show darüber, dass er zweimal mit dem Bond-Produzenten Albert R. Broccoli telefonierte. Damals wollte er einen Bond-Film drehen und hoffte, dass er sich nach dem Der weiße Hai-Erfolg kreativ ausleben durfte. Broccoli versicherte ihm jedoch, dass er nicht die richtige Wahl für einen Bond-Film wäre.

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Nach dem Erfolg von Unheimliche Begegnung der dritten Art wollte der Regisseur nochmal einen Bond-Film drehen, doch das Studio konnte sich Spielberg dann schon nicht mehr leisten. Dieser Teil wäre dann durch den Zeitpunkt des Gesprächs Moonraker geworden.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im März 2024 auf Moviepilot erschienen.