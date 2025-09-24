Heute im TV: Genialer-Thriller mit vielen Twists ist ein Genuss für jeden Tarantino-Fan

Heute Abend läuft ein sehr unterhaltsamer Gangsterfilm im TV, der große Namen wie Josh Hartnett, Lucy Liu und Bruce Willis vereint. Den kann man locker auch zweimal hintereinander schauen.

Quentin Tarantino wurde als Regisseur nicht nur von unzähligen Filmen inspiriert. Mit Reservoir Dogs und Pulp Fiction inspirierte er selbst eine ganze Generation an Filmschaffenden, die in Ende der 1990er und Anfang der 2000er Jahre das Kino eroberten. Neben Guy Ritchie und Joe Carnahan gehört dazu auch Paul McGuigan.

Der britische Regisseur ist u.a. durch seine Arbeit an dem BBC-Hit Sherlock bekannt. Zuvor inszenierte er einen Gangsterfilm, der jeden Tarantino-Fan glücklich machen dürfte: Lucky # Slevin. In einem ereignisreichen Drehbuch voller Twists treffen eigenwillige Figuren aufeinander und schleudern sich lockere Sprüche an den Kopf.

Heute Abend könnt ihr Lucky # Slevin ohne Werbeunterbrechung um 22:00 Uhr auf ZDFneo schauen. Die Wiederholung läuft nachts um 01:00 Uhr. Im Streaming-Abo gibt es den Film derzeit nirgends.

Gangsterkomödie Lucky # Slevin mit Josh Hartnett im TV

Eigentlich hatte sich Slevin (Josh Hartnett) seinen Tag ganz anders vorgestellt. Doch schon bei seiner Ankunft in New York werden ihm Geld und Papiere gestohlen. Als er dann auch noch in der Wohnung seines Freundes, den er besuchen wollte, von Ganoven überrascht wird, ist endgültig klar: Er wird von einer Pechsträhne verfolgt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Lucky # Slevin schauen:

Lucky # Slevin - Trailer (Deutsch)

Laut einem Gangsterboss, der sich einfach nur Der Boss (Morgan Freeman) nennt, schuldet Slevin diesem sehr viel Geld. Um ins Reine zu kommen, soll er er den Sohn des Rabbis (Ben Kingsley) töten. Bei diesem handelt es sich um keinen echten Rabbi, sondern einen weiteren Gangsterboss, der mit dem anderen im Knilch liegt.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, wird Slevin gleich ein weiteres Mal entführt – dieses Mal von den Handlangern des Rabbis. Ein weiterer Schuldenberg, ein weiterer Auftragsmord: Gemeinsam mit der abenteuerlustigen Nachbarin seines Freundes, Lindsey (Lucy Liu), versucht Slevin herauszufinden, was wirklich vor sich geht.

Und dann wäre da noch der geheimnisvolle Mr. Goodkat (Bruce Willis), der gleich zu Beginn des Films auftaucht. Seine wahre Rolle und wie er mit den Figuren in Verbindung steht, finden wir aber erst nach und nach heraus. Lucky # Slevin wartet mit einigen unerwarteten Wendungen und amüsanten Überraschungen auf.

Mit Lucky # Slevin kann man nichts falsch machen

Das alles mündet in 110 amüsanten Minuten, die wie im Flug vergehen und gerne auch zu einem Rewatch einladen. Lucky # Slevin ist eine dieser extrem kurzweilige, lässige und in den richtigen Momenten harte Gangsterkomödie, die ihren eigenen Drive entwickelt und nicht nur im Schatten der großen Tarantino-Vorbilder stehen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.

