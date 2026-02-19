Heute im TV: Knallharter Action-Thriller mit Gerard Butler, der ein inzwischen überraschend großes Franchise startete

Gerard Butler-Fans kommen heute voll auf ihre Kosten, denn es läuft einer seiner härtesten und besten Action-Filme. Das ist uns allemal einen TV-Tipp wert.

Was haben Bruce Willis, Keanu Reeves und Tom Cruise gemeinsam? Alle drei kennen das Gefühl, der Star eines Action-Franchises zu sein. Mittlerweile darf sich auch Gerard Butler als Mitglied dieses elitären Clubs bezeichnen, denn 2013 startete er mit Olympus Has Fallen seine ganz eigene überaus erfolgreiche Action-Reihe.

Mit London Has Fallen und Angel Has Fallen erhielt der Film bisher zwei Fortsetzungen, ein vierter Teil namens Night Has Fallen ist für dieses Jahr geplant. Darüber hinaus gibt es die Spin-off-Serie Paris Has Fallen. RTL Zwei strahlt Olympus Has Fallen am 20. Februar 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ streamt der Film zurzeit bei Netflix im Abo.

Action-Fest mit Gerard Butler: Worum geht's in Olympus Has Fallen?

18 Monate ist es her, dass Special-Agent Mike Banning (Butler) nach einem tragischen Vorfall als Personenschützer des US-Präsidenten Benjamin Asher (Aaron Eckhart) entlassen und ins Büro des Finanzministeriums strafversetzt wurde. Von der Schreibtischarbeit genervt, erhält der Ex-Elitesoldat jedoch eine unerwartete Chance auf Rehabilitierung.

Während eines Diplomatentreffens im Weißen Haus wird nämlich der US-Regierungssitz von koreanischen Paramilitärs angegriffen und eingenommen. Die Terroristen unter Führung des skrupellosen Kang (Rick Yune) gehen dabei mit extremer Brutalität vor und können in kurzer Zeit Präsident Asher samt seines Stabs als Geiseln in ihre Gewalt bringen.

Von außerhalb versuchen u.a. der Sprecher des Repräsentantenhauses Allan Trumbull (Morgan Freeman) die Lage verzweifelt unter Kontrolle zu bringen. Banning fungiert dabei als ihr Kontaktmann, da er unbemerkt ins Weiße Haus vorstoßen kann und nun der einzige ist, der den radikalen Kang und seine Leute aufzuhalten vermag. Was noch keiner ahnt: Die Angreifer verfolgen einen Plan, der die ganze Welt ins Chaos stürzen könnte.

Olympus Has Fallen überrascht mit gnadenloser Action

Zwischen den Kinostarts von Olympus Has Fallen und dem thematisch sehr ähnlich gelagerten White House Down von Roland Emmerich lagen nur knapp drei Monate. Ein kurioser Zufall, der natürlich ganz automatisch zu einem Vergleich beider Filme einlädt. Was unseren heutigen TV-Tipp von Emmerichs Action-Werk aber vor allem unterscheidet, ist der Grad der Kompromisslosigkeit.

Denn statt eines typischen Einer-gegen-Alle-Krachers mit humoristischen Einschüben, wie es in diesem Setting oftmals vorkommt, präsentiert Regisseur Antoine Fuqua (The Equalizer) in Olympus Has Fallen einen erstaunlich ernsthaften und ziemlich brutalen Action-Thriller. Besonders in der Angriffssequenz geht es ordentlich zur Sache und ein erbarmungsloser Kugelhagel folgt auf den nächsten.

So etwas sieht man im Blockbuster-Kino Hollywoods tatsächlich eher selten und ist deshalb, neben dem gewohnt charismatischen Hauptdarsteller Gerard Butler, der große Trumpf des Action-Reißers.

Das Publikum sah das 2013 wohl ganz ähnlich und bescherte dem Film ein Einspiel von 170 Millionen US-Dollar , was bei einem Budget von weniger als der Hälfte ein vorzeigbarer Erfolg war. Kein Wunder also, dass daraus mittlerweile ein ganzes Franchise entstand.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im November 2024 auf Moviepilot erschienen.