Kabel eins strahlt heute einen Actionfilm mit Jason Statham aus, in dem dieser einen besonderen Profidieb und Killer spielt. Die Figur stammt aus einem Roman und ist schon vielfach in Filmform aufgetaucht.

Als Action-Star steht Jason Statham (The Transporter) seit Jahren für knallhartes Genre-Kino. Dazu gehört auch Parker von 2013, der heute Abend im deutschen Free-TV läuft. In dem Film von Regisseur Taylor Hackford spielt der Hauptdarsteller den Protagonisten aus den Parker-Romanen von Autor Donald E. Westlake, die dieser unter dem Pseudonym Richard Stark veröffentlichte. In der Filmgeschichte ist die Figur vor der Statham-Version schon häufiger zu sehen gewesen.

Kabel eins strahlt Parker am 16. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Film völlig ungeschnitten gerade unter anderem bei Netflix im Abo streamen.

Action-Tipp im TV: Parker mit Jason Statham ist schon die 8. Version der Figur

Im Film von Hackford ist Statham als Profidieb und Killer Parker zu sehen. Dieser lebt nach einem speziellen Ehrenkodex, durch den er nur Menschen mit hohem Vermögen ausrauben oder diejenigen verletzen oder töten darf, die es ausdrücklich verdient haben. Eines Tages geht ein Juwelenraub von Parker jedoch schief und der Protagonist wird um seine Beute erleichtert sowie zum Sterben zurückgelassen. Wütend schwört er Rache, wobei ihm die Immobilienmaklerin Leslie (Jennifer Lopez) bei einem besonders riskanten Coup helfen soll.

Als Titelfigur verkörpert Statham die mittlerweile achte Version des Romanhelden. Zuvor sind bereits folgende Filme erschienen, die sich um Parker oder (teils lose) Plots aus den Büchern von Westlake drehen:

Parker mit Jason Statham markiert die bislang letzte Adaption eines der Romane des Vorlagenautors. Pläne für weitere Werke aus der Reihe sind aktuell nicht bekannt.