Heute im TV: Knapp 4 Stunden Action-Marathon, der von Anfang bis Ende unterhält

Legt die Füße hoch, stellt die Getränke kalt, macht die Chips auf: Heute kommen gleich zwei Actionfilme mit Jason Statham hintereinander im TV.

Auf Jason Statham ist Verlass: In seinen Filmen geht es in der Regel ordentlich zur Sache. Genau so läuft das auch in den beiden Action-Streifen mit dem Darsteller, die wir euch für den heutigen TV-Abend empfehlen. Zunächst wäre da Transporter 3, dann kommt aber auch noch Homefront.

Transporter 3 wird um 20:15 Uhr bei Nitro ausgestrahlt und dauert bis 22:10 Uhr. Direkt im Anschluss läuft Homefront, Schluss ist dann um 0:05 Uhr. Beide Statham-Actionfilme werden in der nächsten Nacht wiederholt, ihr könnt sie aber auch online streamen, beispielsweise hier bei diesen Anbietern.

Heute im TV: Darum geht's in Jason Stathams Transporter 3

Wieder einmal wird nichts aus dem gemütlichen Ruhestand in der französischen Riviera. Frank Martin muss doch noch einmal hinters Steuer hüpfen, um wie besessen durch die Landschaft zu brettern. Dieses Mal liegt das daran, dass er gezwungen wird. Der Ausnahme-Chauffeur soll die entführte Tochter des ukrainischen Umweltministers quer durch ganz Europa kutschieren – mit einigen pikanten Auflagen.

Auch für den dritten Teil schrieb Luc Besson das Drehbuch und The Transporter Jason Statham gibt erneut den grimmigen Kurierfahrer. Wenig überraschend kann er aber nicht nur gut Autofahren, sondern sich auch noch vorzüglich prügeln und mit allerlei Handfeuerwaffen umgehen. Was eigentlich zählt, ist aber natürlich die halsbrecherische Action vor wunderschönen Kulissen.

Noch mehr Jason Statham-Action: Was passiert in Homefront?

Der alleinerziehende Witwer und ehemalige Undercover-Agent Phil Broker will es sich eigentlich mit seiner Tochter in einer provinziellen Südstaaten-Kleinstadt gemütlich machen und sein altes Leben vergessen. Aber es kommt natürlich, wie es kommen musste und die beiden geraten unwissentlich mit dem örtlichen Drogenbaron aneinander (James Franco).

Homefront - Trailer 1 (English) HD

Hier stammt das Drehbuch von Sylvester Stallone, der die Rolle zuerst eigentlich selbst spielen wollte. Die Parallelen zum ersten Rambo-Film dürften also nicht ganz zufällig sein. Wer ein Herz für etwas zu patriotische, geradlinig-bodenständige Action und schöne Bilder aus dem Süden der USA hat, kommt hier voll und ganz auf seine oder ihre Kosten.