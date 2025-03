Heute im TV: Kriegsfilm-Epos über entscheidende Seeschlacht im Zweiten Weltkrieg kostete 100 Millionen und floppte brutal

Vor fünf Jahren drehte Independence Day-Regisseur Roland Emmerich einen aufwendigen Kriegsfilm über die Schlacht um Midway. Heute Abend könnt ihr ihn im Fernsehen schauen.

Roland Emmerich ist vor allem für seine Katastrophenfilme bekannt, angefangen bei The Day After Tomorrow bis hin zu 2012. Gerne mischt er auch fantastische Kreaturen mit dazu, wie Godzilla und Independence Day zeigen. Mit dem 2019 erschienenen Midway – Für die Freiheit bettet er sein Zerstörungskino in eine wahre Geschichte ein.

Wie es der Titel bereits erahnen lässt, erzählt der Kriegsfilm die Geschichte von der Schlacht um Midway. Konkret handelt es sich hierbei um eine Seeschlacht im Zweiten Weltkrieg, die vom 4. bis zum 7. Juni 1942 ausgetragen wurde. Bei den Midwayinseln im Pazifik kämpften US-amerikanische Soldaten gegen die japanische Marine.

Die Schlacht um Midway als epischer Kriegsfilm-Blockbuster von Roland Emmerich

Emmerich erzählt die Schlacht um Midway aus verschiedenen Perspektiven. Wir folgen den Ereignissen u.a. durch die Augen von Pilot Dick Best (Ed Skrein) und Maschinist Bruno Gaido (Nick Jonas). Dazu gesellt sich Lieutenant Commander Edwin Layton (Patrick Wilson) sowie die Führungsriege rund um Admiral Chester W. Nimitz (Woody Harrelson) und Vice Admiral William Halsey (Dennis Quaid).

Hier könnt ihr den Trailer zu Midway – Für die Freiheit schauen:

Midway - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Schlacht um Midway ist als entscheidender Wendepunkt im Pazifikkrieg in die Geschichtsbücher eingegangen. Emmerich orientiert sich bei der filmischen Umsetzung an den wahren Begebenheiten, setzt jedoch auch auf die Möglichkeiten des Blockbuster-Kinos und verwandelt Midway – Für die Freiheit in ein Kriegsfilm-Epos.

Im Kino war der Film kein Erfolg. Bei einem beachtlichen Budget von 100 Millionen US-Dollar (ohne Marketingkosten) konnte Midway – Für die Freiheit lediglich 127 Millionen US-Dollar einspielen. Besonders bitter war der Flop in den USA. Hier kam der Film nur auf 59 Millionen US-Dollar, obwohl es der Hauptmarkt des Projekts war.

Zum Weiterlesen: Unser Interview mit Roland Emmerich über Midway

Kriegsfilm-Epos: Wann läuft Midway heute im TV?

Midway – Für die Freiheit läuft heute Abend am 1. März 2025 um 22:30 Uhr auf Sat.1. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 01:10 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 03:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix und WOW im Abo streamen.