Heute im TV: Legendär unterhaltsamer Abenteuer-Marathon mit zwei Mega-Blockbustern, die wirklich jeder Filmfan kennen muss

Falls ihr unsere heutigen beiden TV-Tipps nicht kennt, habt ihr direkt die perfekte Gelegenheit, diese Action-Abenteuerklassiker nachzuholen.

Zwei der besten Steven Spielberg-Klassiker kennt heutzutage wahrscheinlich jedes Kind. Falls nicht, könnt ihr sie heute Abend endlich nachholen, wenn sie im TV kommen. Kennt ihr sie aber doch schon, lohnt sich trotzdem immer noch ein Blick: Jäger des verlorenen Schatzes ist genau wie Indiana Jones und der Tempel des Todes ein Abenteuer-Spektakel, das man beinahe unendlich oft anschauen kann.

Am heutigen Freitag, den 19. Dezember könnt ihr euch auf ProSieben erst Jäger des verlorenen Schatzes ab 20:15 Uhr und dann direkt im Anschluss ab 22:40 Uhr die Fortsetzung beziehungsweise das Prequel Indiana Jones und der Tempel des Todes anschauen. Beide Filme lassen sich aber natürlich auch online streamen, zum Beispiel bei Netflix oder Prime.

Heute im TV: Darum geht's in Jäger des verlorenen Schatzes

Zu Beginn des Films erleben wir ein spektakuläres, aber kurzes Abenteuer des Archäologieprofessors Dr. Henry "Indiana" Jones (Harrison Ford) in Peru. Die atemlose Flucht aus einer fallenbewehrten Ruine hat mit der eigentlichen Geschichte aber nichts zu tun: Indy soll die sagenumwobene Bundeslade aus der Bibel finden, und zwar bevor das die Nazis schaffen. Die suchen nämlich auch unter Hochdruck nach dem Relikt, das übermenschliche Kräfte entfesseln soll.

Was passiert in Indiana Jones und der Tempel des Todes?

Nach einer aberwitzigen Eröffnungsszene, die mit einem wilden Musical-Auftritt beginnt, verschlägt es den Weltenbummler Indiana Jones nach Indien. Zunächst stürzen Dr. Jones, die Sängerin Willie und der junge Short Round mit einem Flugzeug über dem Himalaya ab, können sich aber mit Hilfe eines Schlauchboots (!) retten. In einem Dorf werden sie auf einen Kult aufmerksam gemacht, der die Gegend offenbar mit einer furchtbaren Plage im Griff hält und in seinem Tempel wohl selbst vor Menschenopfern nicht zurückschreckt.

Schaut hier den Trailer zu Indiana Jones und der Tempel des Todes:

Indiana Jones und der Tempel des Todes - Trailer (Deutsch)

Die beiden ersten Indiana Jones-Filme gelten nicht umsonst als legendäre Kult-Klassiker

Steht euch der Sinn nach leichtfüßiger Unterhaltung voll Humor, Abenteuer und Action, könnt ihr mit diesen beiden Indiana Jones-Filmen nichts falsch machen. Man merkt ihnen ihr Alter zwar vielleicht etwas an, wenn es beispielsweise um die Darstellung von Frauen geht, aber davon einmal abgesehen werden hier sämtliche Register gezogen. Ein cooler Schauplatz jagt den nächsten und Indy muss sich aus einer brenzligen Situation nach der anderen retten.

Das alles ist so ungemein spaßig inszeniert, dass die Zeit beim Anschauen wie im Flug vergeht. Dazu gesellt sich noch der nicht minder legendäre Score von John Williams und ein bestens aufgelegter Harrison Ford in seiner Paraderolle. Kein Wunder also, dass die beiden Streifen seinerzeit ein voller kommerzieller Erfolg waren und auch bei den Oscars mit haufenweise Nominierungen und einigen Auszeichnungen geehrt worden sind.