Heute im TV: Legendärer Abenteuer- und Coming-of-Age-Film, der unglaublich gut und berührend ist

Einen der besten (wenn nicht sogar den besten) Abenteuerfilm könnt ihr euch heute im TV anschauen. Er basiert auf wahren Begebenheiten und hat den Autor zu Tränen gerührt.

Manche Filme sind wie Magie und dieser hier zählt dazu. Kaum einem anderen Streifen gelingt es so gut, ein ganz bestimmtes Gefühl einzufangen. Stand By Me - Das Geheimnis eines Sommers atmet jede Sekunde den Hauch von Abenteuer und der ganz großen Freiheit, kurz bevor der Ernst des Lebens beginnt.

Ihr könnt euch die Horror-freie Stephen King-Verfilmung heute Abend ab 20:15 Uhr bei ZDFneo zu Gemüte führen. Eine Wiederholung läuft in den frühen Morgenstunden des Sonntags ab 4:25 Uhr, ansonsten lässt sich Stand By Me bei diesen Anbietern auch online streamen.

Heute im TV: Darum geht's in Stand By Me, einem der besten Abenteuerfilme überhaupt

In der idyllischen Kleinstadt Castle Rock ist ein Junge verschwunden. Eigentlich wollte er nur Blaubeeren pflücken gehen, kam dann aber nie zurück. Die Freunde Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) und Vern (Jerry O’Connell) sind davon überzeugt, dass der Junge vom Zug überfahren wurde und seine Leiche jetzt irgendwo neben den Gleisen nur darauf wartet, von ihnen entdeckt zu werden.

Weil die Clique glaubt, als Helden gefeiert zu werden, sollten sie die Leiche finden, machen sie sich tatsächlich auf die Suche nach dem Jungen. Sie bekommen es aber nicht nur mit den örtlichen Rowdys unter der Führung von Ace (Kiefer Sutherland) zu tun, sondern haben einen anstrengenden, zwei Tage lang dauernden Marsch durch die Natur vor sich.

Stand By Me ist eine Stephen King-Verfilmung komplett ohne Horror, aber mit jeder Menge Zauber

Die Abenteuer der vier Jungs sind immer einen Blick wert. Egal, wie oft ihr den Film vielleicht schon gesehen habt. Wie hier die Freundschaft an sich zelebriert wird, wie die Clique durch Dick und Dünn geht und auf ihren Abenteuern allen Widrigkeiten trotzt, ist einfach zeitlos schön. Witzig ist das Ganze auch noch!

Der Film basiert auf einer Stephen King-Geschichte, deren Ereignisse auf Jugenderlebnissen des Autors zurückgehen. Nur die Leiche hat es nie gegeben. King musste sich aber nach der ersten Sichtung der Verfilmung seiner Story erst einmal mehrere Minuten wieder fassen. Rob Reiners Arbeit hat ihn zu Tränen gerührt und gilt auch bei Stephen King selbst als die beste Verfilmung seiner Geschichten.

In dem Abenteuerfilm steckt aber noch mehr. Es geht ums Erwachsenwerden, um den Abschied von der Jugend und Unschuld. Wir erleben die letzten großen, mit Bedeutung aufgeladenen Sommerferien. Das allein entfaltet ein ganz besonderes Gefühl. Dass alle Protagonisten ernsthafte Probleme haben und ihren Emotionen freien Lauf lassen dürfen, setzt dem Ganzen die berührende Krone auf.