Heute im TV: Legendärer Sci-Fi-Blockbuster, der auch nach dem 100. Mal schauen noch extrem Spaß macht

Einen der unterhaltsamsten und witzigsten Sci-Fi-Kultfilme überhaupt könnt ihr euch heute im TV ansehen. Der macht nicht nur Spaß, sondern auch viel kaputt.

Independence Day steht für einen wilden Mix aus Sci-Fi-Blockbuster, epischer Zerstörungsorgie und allerbester Unterhaltung, bei der bis auf die ganz Kleinen wirklich alle auf ihre Kosten kommen. Ihr könnt euch den immer noch genialen Katastrophenfilm heute Abend im TV ansehen.

Die Story von Independence Day zelebriert eine Alien-Invasion wie kein zweiter Film

Der Himmel verdunkelt sich und durch die Wolkendecke bricht ein gigantisches Alien-Raumschiff. Es ist so groß, dass es die gesamte Stadt in den Schatten zu stellen scheint. Als wäre das noch nicht gruselig genug, stellt sich kurz darauf heraus, dass es nicht nur eines dieser Schiffe gibt, sondern viele – über jeder Großstadtmetropole der Welt schwebt eines und die Aliens setzen zum globalen Vernichtungsschlag an.

Nachdem die intergalaktischen Fieslinge das weiße Haus und gefühlt jedes andere Wahrzeichen der Menschheit in die Luft gejagt haben, rüsten sich die Überlebenden zum Gegenangriff. Der wird angeführt von US Air Force-Pilot Captain Steven Hiller (Will Smith), Ex-Wissenschaftler David Levinson (Jeff Goldblum) und US-Präsident Whitmore (Bill Pullman). Gemeinsam schicken sie sich an, den Aliens den Garaus zu machen.

Roland Emmerich macht Independence Day zum spaßigsten Katastrophenfilm überhaupt

Okay, klar: Eigentlich ist es nicht sonderlich spaßig, wenn unzählige Menschen das Zeitliche segnen. Aber erstens übt so eine gigantisch inszenierte Zerstörung dann doch eine gewisse Faszination aus und zweitens bleibt es zum Glück nicht dabei, das Blatt wendet sich. Die beste Motivationsrede der Welt und jede Menge Humor trösten sogar über den dick aufgetragenen Hurra-USA-Patriotismus hinweg.

Zusätzlich zur einmalig bedrohlichen Alien-Kulisse und dem ganzen Drumherum kriegen wir auch noch jede Menge Action serviert. Die Dogfights und Luftschlachten suchen ihresgleichen und gegen Ende des Films bekommen selbst beinharte Sci-Fi-Fans feuchte Augen, wenn es in den Weltraum geht. Schaltet ein, ihr werdet es nicht bereuen!

TV oder Stream: Wann und wo kommt Independence Day?

Am heutigen Sonntag, den 2. März solltet ihr um 20:15 Uhr bei Sat.1 einschalten, wenn ihr Independence Day sehen wollt. Mit Werbung geht das Sci-Fi-Spektakel bis um 23:25 Uhr, eine Wiederholung läuft dann noch in derselben Nacht ab 1:30 Uhr.

Aber natürlich könnt ihr den Kultfilm auch streamen: Zum Beispiel bei Disney+ oder RTL+ Premium im Abo, ansonsten noch über MagentaTV, Maxdome oder Apple TV sowie Amazon und Google beziehungsweise YouTube.

