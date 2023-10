Heute im TV: Legendärer Sci-Fi-Trash, der aus Star Wars geklaut und die Karriere eines Tarantino-Stars zerstört hat

Heute läuft der Sci-Fi-Film eines Kultregisseurs von 1978 im TV. Die Soundkulisse stammt aus Star Wars und ein Tarantino-Star hatte nach dem Film Karriereprobleme.

In der SchleFaz-Reihe laufen Filme, in denen es vor und hinter der Kamera oft völlig wahnsinnig zugeht. Viele davon hat Kult-Regisseur Roger Corman gedreht und heute kriegt sein Sci-Fi-Trash Todesrallye in Helix-City die SchleFaz-Behandlung. Ihr könnt darin unter anderem Tarantino-Star David Carradine (Kill Bill) sehen, der nach dem Film in ein Karriereloch stürzte. Star Wars-Fans werden im Film zudem Geräusche wiedererkennen, die der Action-Kracher offenbar dreist aus dem kurz zuvor erschienenen Blockbuster geklaut hat.

Im TV: Sci-Fi-Trash mit Star Wars-Elementen, von dem sich ein Tarantino-Star nie erholte

Todesrallye in Helix-City, auch bekannt als Deathsport, Death Race 2050 oder Giganten mit stählernen Fäusten, spielt in einer Mad Max-artigen, dystopischen Wüste. Um dort den Frieden zu erhalten, werden Vergehen mit der Strafe des Deathsport geahndet: Die Geächteten treten in einer mörderischen Motorradjagd gegen ihre Kontrahenten an. Die Krieger:innen Oshay (Carradine) und Deneer (Claudia Jennings) müssen durch den Wettbewerb ihre Freiheit erlangen.

Schaut euch hier den Trailer zu Todesrallye in Helix-City auf Englisch an:

Neben vielen anderen skurrilen Einfällen werden im Film Geräusche aus Krieg der Sterne eingesetzt, wie unter anderem der Trailer zeigt. Zu hören sind unter anderem TIE-Fighter, Vaders Atmung und Blaster-Geräusche.

Während der Film für viele Zuschauer heute wenig mehr als trashige Sci-Fi-Unterhaltung ist, verbindet Hauptdarsteller Carradine offenbar eine gewisse Tragik mit Todesrallye in Helix-City. Gegenüber The Flashback Files erklärte er 2005, seine Karriere habe sich "nie ganz von dem Film erholt". An einem "schlechten Film" teilzunehmen, sei nicht notwendig gewesen, so der Schauspieler.

Wann läuft Todesrallye in Helix-City im TV?

Todesrallye in Helix-City läuft am heutigen Freitag, den 13. Oktober 2023, um 22.00 Uhr auf Tele 5. Der Film ist Teil der SchleFaz-Reihe ("Die schlechtesten Filme aller Zeiten") von Oliver Kalkofe und Peter Rütten.

