Heute im TV: Mark Wahlbergs dreckigste Rolle in einem Action-Inferno, das ohne Pause abliefert

Bei Vox läuft am Donnerstagabend der Action-Kracher Mile 22. Darin spielt Mark Wahlberg seine dreckigste Rolle in einem audiovisuellen Schnitt-Exzess.

In vielen Filmen hat Mark Wahlberg schon Action-(Anti-)Helden gespielt. Aktuell ist er zum Beispiel im Amazon Prime-Film Play Dirty von Kiss Kiss, Bang Bang-Regisseur Shane Black zu sehen. Seine bislang dreckigste Rolle hat Wahlberg aber sicherlich in Mile 22 gespielt. Das wüste Genre-Inferno von Peter Berg läuft am Donnerstag, den 16. Oktober 2025, um 22:30 Uhr auf Vox. Alternativ könnt ihr den Film bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er aktuell nirgends verfügbar.

Neben Wahlbergs markanter Hauptfigur besticht Mile 22 vor allem durch die polarisierende Inszenierung.

TV-Tipp: In Mile 22 spielt Mark Wahlberg einen ruppigen Anti-Helden

In der Story von Bergs Film spielt der Star den CIA-Agenten James Silva, der mit seinem Team den indonesischen Polizisten Li Noor (Iko Uwais) beschützen und eskortieren muss. Dieser hat wichtige Informationen über den Aufenthaltsort von radioaktivem Caesium.

Wahlbergs Silva wird als entfernt autistischer Charakter gezeichnet, der seit dem Kindesalter an einem Überschuss Intelligenz und Energie leidet, den er nie kontrollieren kann.

Die Action in Mile 22 passt sich der Hauptfigur an

Inszenatorisch passt sich Mile 22 durch ein heftiges Schnitt-Gewitter an das Chaos im Kopf von Silva an. Dadurch wird der Film als ununterbrochene Vorwärtsbewegung vorangepeitscht.

Dazu kommt, dass die Hauptfigur des Action-Krachers alles andere als sympathisch ist. Ganz im Gegenteil, Silva geht Leute aus seinem eigenen Team teilweise so hart an, dass die Grenzen zwischen Gut und Böse im Kampf gegen den Terrorismus immer mehr verschwimmen. Wer ein ungewöhnliches bis radikales Action-Experiment erleben will, sollte sich also auf Peter Bergs Mile 22 einlassen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juni 2023 auf Moviepilot erschienen.