Heute im TV: Meisterhafter Sci-Fi-Blockbuster, der euch bis 2 Uhr nachts wachhält

Blockbuster-Fans kommen heute Abend im Fernsehen komplett auf ihre Kosten. Gezeigt wird ein adrenalingeladener Sci-Fi-Kracher, der mit ein paar der besten Action-Minuten überhaupt aufwartet.

Die Matrix-Fortsetzungen sind extrem umstritten. Das hat der Kinostart von Matrix Resurrections nochmal sehr deutlich gemacht. Gerade der zweite Teil der Reihe gehört jedoch zu den besten Action-Blockbustern, die das Kino überhaupt zu bieten hat. In Matrix Reloaded folgt ein furioses Highlight auf das andere.

Sci-Fi-Action-Ekstase: Matrix Reloaded verblüfft immer noch

Obwohl Neo (Keanu Reeves) das hinterlistige Programm Agent Smith (Hugo Weaving) in der virtuellen Welt besiegen konnte, hegt er nach wie vor große Zweifel daran, ob er der Auserwählte ist. Vor allem Morpheus (Laurence Fishburne) legt große Hoffnungen in seinen neuen Schüler, doch der muss sich erst einmal selbst finden.

Matrix Reloaded nimmt uns mit auf eine Reise voller existenzphilosophischer Fragen und rahmt diese in einem Action-Inferno sondergleichen. Angefangen bei Trinitys (Carrie-Anne Moss) Sturz aus dem Hochhaus bis zur Prügelei mit den unzähligen Smiths: Der Höhepunkt des Films ist eine 20-minütige Action-Sequenz im Mittelteil.

Ziemlich genau nach der ersten Spielstunde wird Neo mit den Handlanger:innen des Merowingers (Hugo Weaving) konfrontiert. Ab diesem Punkt liefern die Regie-Schwestern Lana Wachowski und Lilly Wachowski eine Aneinanderreihung unfassbarer Action-Momente ab, inklusive nervenaufreibender Verfolgungsjagd.

Trinity rast mit einem Motorrad über einen geradezu unendlichen Highway, während Morpheus von einem Wagen auf den anderen springt. Ein perfektes Zusammenspiel aus CGI-Effekten und klassischer Stunt-Arbeit. Matrix Reloaded beeindruckt mit 300 zerstörten Autos und einer überwältigenden Anzahl an digitalen Kunststücken.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann läuft Matrix Reloaded im TV?

Matrix Reloaded läuft heute Abend am 17. Oktober 2026 um 23:25 Uhr auf RTL. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:55 Uhr. Das ist sehr spät, bei einem dermaßen adrenalingeladenen Unterfangen werdet ihr aber sicherlich vor der Mattscheibe kleben. Exzellente Action-Blockbuster wie Matrix Reloaded sieht man immer seltener.

Die Wiederholung des Films folgt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei HBO Max im Abo schauen. Darüber hinaus gibt es Matrix Reloaded bei Amazon und Co. als Kauf- und Leihtitel zum Stream. In Deutschland ist der Film ebenfalls auf DVD, Blu-ray und UHD erschienen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Dezember 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.