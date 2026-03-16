Heute im TV: Mega unterhaltsame Agenten-Action, die James Bond in Rente schickt

Wer braucht schon James Bond, wenn es auch diese Gentlemen in den schwarzen Anzügen gibt? Im Fernsehen läuft heute ein Agenten-Thriller, der mit übertriebener Action und Humor bestens unterhält.

Während noch immer nach dem nächsten James Bond gesucht wird, könnt ihr heute eine Agenten-Action im Fernsehen genießen, die auch ohne 007 beste Unterhaltung bietet. 2015 gelang Regisseur Matthew Vaughn (Kick-Ass) mit Kingsman: The Secret Service eine perfekte Mischung aus Spionage-Action und Komödie zu drehen.

Am heutigen Mittwoch, dem 18. März 2026, zeigt Kabel eins den Agententhriller um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am 23. März um 22:40 Uhr. Alternativ streamt Kingsman bei Netflix und diesen weiteren Anbietern.

Kingsman im TV: Colin Firth als James Bond-Ersatz

Statt seine glorreiche Laufbahn beim Militär weiterzuverfolgen, schlägt sich Eggsy (Taron Egerton) als Gauner im Londoner East End durchs Leben. Doch schon bald gerät der junge Mann in ernsthafte Schwierigkeiten und wendet sich an die Geheimorganisation, bei der einst sein verstorbener Vater arbeitete. Agent Harry (Colin Firth) ist bereit, Eggsy zum Kingsman, einem Elite-Agenten, auszubilden.

Doch während Eggsy versucht, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, taucht eine neue Bedrohung auf: Der exzentrische Tech-Milliardär Richmond Valentine (Samuel L. Jackson) plant eine ebenso verrückte wie gefährliche Verschwörung, die die Welt ins Chaos stürzen könnte. Plötzlich müssen die frisch ausgebildeten Agenten beweisen, dass sie wirklich bereit sind, die Menschheit zu retten.

Kingsman: 129 Minuten pure Unterhaltung und überdrehte Action

Kingsman bedient sich einiger Zutaten aus der James Bond-Reihe. So spielt Colin Firth den perfekten Gentleman im Smoking, der zur blitzschnellen Gefahr werden kann. Hinzu kommt eine globale Bedrohung durch einen gefährlichen Bösewicht und jede Menge cooler Waffen, die sich hinter unscheinbaren Gadgets verstecken.

Doch zu den klassischen Spionageelementen gesellen sich eine völlig überdrehte Comic-Action und jede Menge Humor, die für frischen Wind sorgen. Auch bei unserer Moviepilot-Community ist Kingsman beliebt. Im Durchschnitt bewerteten über 10.500 Nutzer:innen den Blockbuster mit sehenswerten 7,5 von 10 Punkten, womit er auf Platz 15 der besten Agentenfilme landet.

Auch an den Kinokassen wurde der Film zum Hit und spielte über 414 Millionen US-Dollar ein. Mit Kingsman 2: The Golden Circle wurde 2017 eine Fortsetzung gedreht, sowie 2021 das Prequel The King's Man - The Beginning. 2024 folgte das Spin-off Argylle und auch in Zukunft sind weitere Filme geplant.

Bei Kingsman kommen sowohl James Bond-Fans als auch -Hater auf ihre Kosten, denn dem Film gelingt es, sowohl eine Hommage an 007 zu sein als auch gleichzeitig eine Parodie. Damit beweist der Agenten-Thriller jede Menge Abwechslung und Originalität, sodass in den 129 Minuten Laufzeit keine Langeweile aufkommt.