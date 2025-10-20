Heute im TV: Mega unterhaltsamer Abenteuerfilm, der immer noch viel zu unterschätzt ist

Heute läuft der dritte Teil eines milliardenschweren Abenteuer-Franchises im TV. Er ist zwar finanziell der schwächste der sieben Filme, liefert aber dennoch eine richtig unterhaltsame Handlung.

Bei der Jurassic World-Trilogie war der dritte Teil für viele Fans der wohl enttäuschendste des gesamten Franchise. Die Handlung verlor sich mit ihren unzähligen Strängen und Figuren, die Dinos rückten in den Hintergrund. Der dritte Teil der Original-Reihe, Jurassic Park III, macht hingegen vieles besser: Er ist reduzierter, besitzt einen klaren Fokus und bietet ein spannungsgeladenes Abenteuer mit jeder Menge Dino-Action.

Der oft unterschätzte Teil läuft am heutigen Dienstag, den 21. Oktober 2025, um 20:15 Uhr auf Nitro. Die Wiederholung zeigt der Sender am 22. Oktober um 22:45 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm könnt ihr Jurassic Park III auch bei Netflix und weiteren Anbietern streamen.

Jurassic Park III im TV: Bruchlandung auf der Dino-Insel

Im dritten Teil kehrt vom Original-Cast Sam Neill in der Hauptrolle zurück, der sich als Paläontologe Dr. Alan Grant nur widerwillig zu einem Rundflug über die Insel Sorna überreden lässt. Mit an Bord ist das reiche Ehepaar Paul und Amanda Kirby (William H. Macy, Téa Leoni), die im Gegenzug Grants Forschung finanzieren wollen. Doch statt die Dinos aus der sicheren Luft zu beobachten, folgt eine Bruchlandung.

Inmitten der Urzeit-Giganten entpuppt sich der wahre Grund für den Flug: Die Kirbys suchen ihren verschollenen Sohn. Nun gilt es den Sprössling und einen Weg von der Insel zu finden. Dabei lauert die Bedrohung überall. Und der berüchtigte T-Rex ist nicht einmal der größte Dino auf der Insel.

Jurassic Park III ist ein unterschätzter Abenteuerfilm

Anders als Jurassic World 3: Ein neues Zeitalter, das ein überbordendes Ideensammelsurium ist und sich minütlich zu steigern versucht, wirkt Jurassic Park III von Joe Johnston deutlich bescheidener.

Die Story beschränkt sich auf die großen Stärken des Franchise, statt mit wilden Ideen zu jonglieren. Und das tut gut, ohnehin steht jede Fortsetzung im übermächtigen Schatten von Spielbergs Original. Das Publikum wird für seine Aufmerksamkeit mit einer stimmigen Handlung, Tempo und natürlich spektakulären Dino-Momenten belohnt. Der T-Rex bekommt mit dem Spinosaurus einen neuen Gegner und die Menschen damit eine weitere Bedrohung.



In 90 Minuten bietet Jurassic Park III zwar keine großen Überraschungen, verursacht dafür aber auch keine Langeweile. Also holt das Popcorn raus, bei diesem Fernsehabend werdet ihr gut unterhalten.

