Heute im TV: Mega unterhaltsamer Action-Blockbuster, der einfach jedes Mal wieder reinhaut

Dieser TV-Tipp verbindet kultige Action mit einem modernen Setting und schafft damit beste Unterhaltung. Kein Wunder, dass die Fortsetzung einer der besten Filme der fünfteiligen Reihe ist.

Bereits in den 80er Jahren überzeugte Bruce Willis als sprücheklopfender Actionheld in Stirb langsam. Mit Stirb langsam 4.0 wurde die Reihe 2007 ins digitale Zeitalter geholt. Der neue Anstrich steht dem Film bestens und liefert, wie vom Original nicht anders zu erwarten, beste Blockbuster-Unterhaltung.

Am heutigen Samstag, den 21. Februar 2026 zeigt VOX den Action-Streifen um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht, doch alternativ könnt ihr Stirb langsam 4.0 auch bei Disney+ und weiteren Streaming-Anbietern ansehen.

Stirb langsam 4.0 im TV: Kultiger Action-Star im modernen Hackerkrieg

Im 4. Teil bekommt es John McClane (Willis) mit einer Bedrohung zu tun, die größer ist als je zuvor. Hacker greifen gezielt die Infrastruktur der USA an und legen nach und nach Verkehrsnetze, Kommunikationssysteme und Energieversorgung lahm. Chaos breitet sich aus, während niemand genau weiß, wer hinter den Angriffen steckt.

Plötzlich befindet sich McClane mitten in einem Krieg, der nicht mit klassischen Waffen geführt wird, und er muss sich mit dem jungen Hacker Farrell (Justin Long) zusammentun. Doch die Verbrecher scheinen ihnen immer einige Schritte voraus zu sein.



80er Jahre Action-Kino trifft digitale Moderne

Wenn man an 80er Jahre Action-Kino denkt, ist Stirb langsam wohl einer der Filme, der den meisten direkt in den Sinn kommt. Und John McClane ist ein ebenso typischer Held seines Genres, der im 4. Teil ganz bewusst als Relikt dieser Zeit inszeniert wird. Dass er die moderne Welt nicht versteht, aber mit alter Entschlossenheit die Gefahren bekämpft, macht den Charme der Fortsetzung aus.

Auch ein Blick auf die Bewertungen von Rotten Tomatoes verrät, die Kombination aus altem Charme und moderner Action funktioniert bestens. Hier liegt der 4. Teil im Ranking auf Platz 2 mit 82 Prozent Zustimmung. Das kommt zwar nicht ans kultige Original heran (94 Prozent), lässt aber dennoch die anderen Filme weit hinter sich: Stirb langsam 2 (64 Prozent), Stirb langsam - Jetzt erst recht (60 Prozent) und ganz abgeschlagen der 5. Teil Stirb langsam - Ein guter Tag zum Sterben (15 Prozent).

Ob altmodischer Waffenkampf oder digitale Hacker-Angriffe, die Actionszenen kommen auch in Stirb langsam 4.0 nicht zu kurz. Fans dürfen sich auf Explosionen und Verfolgungsjagden freuen, die das Tempo hochhalten. Trotz einer neuen Ausrichtung der Reihe bleibt der einsilbrige Humor erhalten und Willis damit seiner ikonischen Rolle treu – Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke!

