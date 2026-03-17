Heute im TV: Mitreißende Blockbuster-Unterhaltung mit einem der größten Hollywood-Stars unserer Zeit

Auch ohne Superkräfte ist diese Marvel-Heldin eine hochgefährliche Kampfmaschine, die die Welt unzählige Male vor dem Untergang bewahrte. Im TV läuft heute ihr erster und einziger eigener Film.

Nachdem Scarlett Johansson in acht Marvel-Filmen als Super-Spionin aufgetreten war, bekam sie mit Black Widow 2021 endlich ihren eigenen Film. Gleichzeitig ist es aber auch ihr Abschied aus dem MCU. Eine Rückkehr schloss die Schauspielerin auch 2025 aus (via CNN), doch im Fernsehen könnt ihr heute erfahren, wie aus der geheimnisvollen Natasha Romanhoff die Superheldin Black Widow wurde.

Black Widow läuft am heutigen Freitag, den 20. März 2026 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Eine Wiederholung gibt es zwar nicht, doch ihr könnt den MCU-Blockbuster alternativ bei Disney+ und diesen weiteren Anbietern streamen.

Black Widow im TV: Die Hintergrundgeschichte der Top-Agentin aus dem MCU

Black Widow spielt zeitlich zwischen den Ereignissen von The First Avenger: Civil War und Avengers 3: Infinity War und rückt die Vergangenheit der Spionin in den Fokus. Nach dem Bruch mit den Avengers ist Natasha auf der Flucht. Um es mit ihrem einstigen KGB-Ausbilder Dreykov (Ray Winstone) aufzunehmen, muss sich Natasha mit ihrer Patchwork-Familie zusammenraufen. Die besteht aus Ziehvater Alexei (David Harbour), Schwester Yelena (Florence Pugh) und Adoptivmutter Melina (Rachel Weisz).

Eine Verschwörung führt Natasha zurück zu dem Ort, an dem alles begann: dem sogenannten Red Room, einer geheimen Organisation, die junge Mädchen zu tödlichen Agentinnen ausbildet. Doch die Bedrohung konfrontiert die Spionin nicht nur mit ihrer Vergangenheit, sondern stellt auch ihre Zukunft in Frage.

Black Widow: Eine Heldin ohne Superkräfte

Mit Black Widow bekommt ihr eine nicht ganz so typische Marvel-Heldin zu sehen. Statt ausschließlich auf übernatürliche Kräfte zu setzen, rückt Black Widow eine vergleichsweise menschliche Heldin in den Mittelpunkt. Natasha kämpft nicht mit Magie oder Hightech-Anzügen, sondern mit Erfahrung, Intelligenz und körperlicher Stärke.

Groß angelegte Action gibt es selbstverständlich noch immer, die mit einer emotionalen Geschichte verwoben ist. Allen voran die Chemie zwischen Johansson und Film-Schwester Pugh sorgt für jede Menge Dynamik und Humor. Die britische Schauspielerin wurde mit ihrem trockenen Witz schnell zum Fanliebling und bekam 2025 mit Thunderbolts* ebenfalls ihren eigenen Film.

Scarlett Johansson in großen Fantasy- und Horror-Franchises zu sehen

Während Pugh dem MCU erhalten bleibt und dieses Jahr auch im langersehnten Avengers 5 mitspielen wird, setzt Johansson ihre Action-Karriere in einem anderen großen Franchise fort. Nachdem sie bereits in Jurassic World 4: Die Wiedergeburt als neue Heldin eingeführt wurde, soll sie auch im noch nicht offiziell bestätigten 5. Teil der Dino-Reihe mitspielen.

Vorerst könnt ihr die noch bis vor Kurzem erfolgreichste Schauspielerin aller Zeiten, aber im Horror-Kino sehen. Für Johansson begann kürzlich der Drehstart für die Horror-Geburt eines völlig neuen Exorzisten. Am 11. März 2027 soll die Horror-Neuauflage in die US-Kinos kommen.

Auch nach dem Marvel-Aus gibt es für Johansson also weiterhin jede Menge spannender Projekte. Wer den Hollywood-Star noch einmal als ikonische Superheldin Black Widow sehen will, sollte den großen Blockbuster nicht verpassen.