Heute im TV: Moderner Klassiker, den allein in Deutschland über 9 Millionen Menschen im Kino gesehen haben

Diese Wohlfühl-Komödie zählt in Deutschland zu den erfolgreichsten Filmen und geht richtig ans Herz. Gerade in der Vorweihnachtszeit ist der lustige Film, der zu Tränen rührt, perfekt geeignet.

2012 eroberte der französische Kino-Hit Ziemlich beste Freunde von Olivier Nakache auch die Herzen der deutschen Zuschauer:innen. Mit 9,5 Millionen verkauften Tickets landete die Komödie auf Platz 9 der erfolgreichsten Filme in Deutschland, die zwischen 1998 und 2017 veröffentlicht wurden (via Spiegel ). Die warmherzige Geschichte über ein ungleiches Duo beruht auf einer wahren Geschichte und hält die Balance zwischen ernsten Momenten und befreiendem Witz.

RTL Zwei zeigt den Film am heutigen Sonntag, den 14. Dezember 2025 um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Montag um 03:10 Uhr. Alternativ könnt ihr Ziemlich beste Freunde bei Netflix und weiteren Anbietern streamen.

Ziemlich beste Freunde im TV: Ein ungewöhnliches Duo wächst zusammen

Der Film erzählt die wahre Geschichte von Philippe (François Cluzet), einem wohlhabenden, aber querschnittsgelähmten Aristokraten. Sein Leben verändert sich, als Driss (Omar Sy), ein junger Mann aus einfachen Verhältnissen, überraschend als sein neuer Pfleger eingestellt wird. Was zunächst wie ein kultureller und sozialer Zusammenprall wirkt, entwickelt sich bald zu einer tiefen Freundschaft, die beide Männer radikal verändert.

Ziemlich beste Freunde fühlt sich trotz der starken Kontraste authentisch an. Regisseur Nakache verzichtet auf sentimentale Übertreibungen und künstliches Drama. Stattdessen lebt der Film von echtem Humor, menschlicher Nähe und zwei großartigen Darstellern.

Mit viel Charme, Lebensfreude und Humor fesselt Omar Sy in jeder Szene und macht deutlich, wie abstrus die Welt der Superreichen sein kann. Anders als seine Vorgänger behandelt Driss seinen Vorgesetzten Philippe (ebenfalls perfekt besetzt) nicht als Pflegefall, sondern als gleichwertigen Menschen.

Er lenkt den Blick nicht auf das, was dem gelähmten Mann fehlt, sondern zeigt ihm, was er trotz begrenzter Möglichkeiten machen kann. Diese ungleiche Freundschaft begegnet sich auf Augenhöhe und ist gerade jetzt zur Weihnachtszeit der perfekte Wohlfühlfilm.

Noch mehr Wohlfühlkino gibt es übrigens aktuell auf der großen Leinwand. Die beste RomCom des Jahres treibt euch Lachtränen in die Augen und wärmt wie eine große Decke.



Ziemlich beste Freunde wurde weltweit zum Kassenschlager

Kein Wunder, dass Ziemlich beste Freunde zu einem richtigen Kassenschlager wurde, der weltweit satte 426 Millionen US-Dollar einspielte. Solche Zahlen kennen wir sonst von großen Hollywood-Blockbustern. In der IMDb-Liste der erfolgreichsten Filme landet er sogar noch vor Bad Boys For Life, Django Unchained und Die Schöne und das Biest.

Da verwundert es nicht, dass Hollywood mit Mein Bester & Ich ein Remake drehte – prominent besetzt mit Bryan Cranston und Kevin Hart. Mit einem Einspielergebnis von 125 Millionen Dollar war der Film ebenfalls ein Erfolg, blieb aber weit hinter dem Original zurück.

Auch mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Premiere hat Ziemlich beste Freunde nichts von seiner Strahlkraft verloren. Er erinnert daran, wie stark Begegnungen zwischen völlig unterschiedlichen Menschen sein und was sie voneinander lernen können.