Heute im TV: Neuauflage eines verstörenden Fantasy-Klassikers, die eine unerwartete Kontroverse auslöste

Dieser Fantasy-Film sorgte bei Erscheinen für einige unerwartete Beschwerden. Heute läuft das Remake mit Anne Hathaway im Fernsehen.

Hexen hexen legte 2020 den gleichnamigen Fantasy-Klassiker neu auf und ernannte Anne Hathaway zur Ober-Hexe. Nach seiner Veröffentlichung sorgte der Film allerdings für eine Kontroverse, die Robert Zemeckis und sein Team so wohl nicht erwartet hatten. Heute könnt ihr das Remake der Kinderbuch-Adaption im TV sehen.

Darum geht es in der Fantasy-Neuauflage von Hexen hexen mit Anne Hathaway

Im Fantasy-Film Hexen hexen wird der frisch verwaiste Charlie (Jahzir Bruno) 1967 zu seiner Großmutter (Octavia Spencer) geschickt. Als die zwei für einen Ausflug ans Meer fahren, treffen sie in ihrem Hotel allerdings auf eine Gruppe seltsamer Damen und müssen feststellen, dass sie mitten in einen Hexen-Kongress geraten sind. Die getarnte Groß-Hexe (Anne Hathaway) und ihre Anhängerinnen schmieden hinter verschlossenen Türen den Plan, die Welt von allen Kindern zu befreien. Klar, dass Charlie das verhindern will. Nur leider wird er entdeckt und in eine Maus verwandelt, was die Angelegenheit deutlich schwieriger macht.

Warner Bros. Hexen hexen: Anna Hathaway und Co.

Die erste Verfilmung von Roald Dahls Kinderbuch-Klassiker Hexen hexen * (im Original: The Witches) erschien 1990 und verstörte eine ganze Generation mit seiner Darstellung von gruseligen Hexen, die sich ihre Gesichter abzogen. Das Remake machte anschließend ebenfalls mit seinem Make-up und Maskenbild von sich reden, wenn auch auf andere Art.



Deshalb geriet Hexen hexen 2020 als Fantasy-Remake in die Kritik

Das Remake Hexen hexen veränderte den Look seiner Hexen, um sich von dem ikonischen Original abzuheben. Die Designer entschieden sich für eine Darstellung der Hexen mit drei statt fünf Fingern, was die Beschreibung der Katzen-ähnlichen Klauen aus der Buchvorlage neu interpretierte.

Warner Bros. Hexen hexen - mit 3 Fingern

Was der Fantasy-Film dabei nicht bedachte, war, dass tatsächlich eine angeborene Hand-Fehlbildung namens Ektrodaktylie (manchmal auch als "Spalthand" bezeichnet) existiert, bei der Finger anders wachsen. Viele Menschen mit dieser genetischen Besonderheit empfanden die neue Bösewicht-Darstellung daraufhin als unvorteilhaft oder sogar beleidigend.

Wie unter anderem Variety berichtete, entschuldigten sich die Warner Bros. Studios daraufhin öffentlich für die Hexenhand-Darstellung. Die Paralympics-Athletin Amy Marren erklärte, warum diese stark vom Buch abweichende Design-Entscheidung so problematisch war und sogar negative Konsequenzen nach sich ziehen könnte:

Körperteil-Andersartigkeit ist nicht angsteinflößend. Andersartigkeiten sollten zelebriert und Behinderungen normalisiert werden. Es ist erschütternd, etwas, was einen Menschen von einem anderen unterscheidet, als unheimlich repräsentiert zu sehen. Ich weiß, dass wir es hier mit einem Film zu tun haben und dass das Hexen sind. Aber Hexen sind im Grunde Monster. Meine Angst ist, dass Kinder diesen Film sehen werden [...] und Menschen mit anderen Gliedern zu fürchten beginnen.

Auch Anne Hathaway entschuldigte sich auf Instagram bei Kindern mit "Limb Difference" für die Darstellung der Groß-Hexe und versprach nach ihrer Aufklärung zur Thematik "in Zukunft sensibler mit den Gefühlen und Erfahrungen" anderer umzugehen.

Im TV oder Stream: So könnt ihr Hexen Hexen sehen

Die Fantasy-Neuauflage von Hexen hexen wird am heutigen Sonntag, dem 26. November 2023 um 20:15 Uhr bei Sat.1 gezeigt. Wenn ihr die TV-Ausstrahlung verpasst habt, gibt es den Film außerdem bei Amazon Prime * in der Streaming-Flatrate. Die erste Verfilmung von Hexen hexen aus dem Jahr 1990 wiederum könnt ihr bei WOW * streamen.

