Heute im TV: Sci-Fi-Kracher, der leider komplett gefloppt, obwohl er 96 packende Non-Stop-Action bietet

Heute Abend könnt ihr eine richtig düstere Sci-Fi-Perle im Fernsehen schauen. Gezeigt wird ein ultraharter Action-Kracher mit Karl Urban in der Hauptrolle, der im Kino leider unterging.

Als Comicfigur treibt der grimmige Sci-Fi-Cop Judge Dredd schon seit den 1970er Jahren sein Unwesen. 1995 wurde er von Sylvester Stallone im gleichnamigen Kinofilm verkörpert. Als die Marke knapp zwei Dekaden später abgestaubt und erneut auf die große Leinwand gebracht werden sollte, ist jedoch kaum jemand im Kino erschienen.

Der Dredd-Film aus dem Jahr 2012 floppte an den Kinokassen. Weder die knallige Action noch das brillante 3D konnten große Massen zum Kauf eines Tickets bewegen. Bei einem Budget von 30 bis 45 Millionen US-Dollar spielte das von Herr der Ringe-Star Karl Urban angeführte Reboot nur 41 Millionen US-Dollar wieder ein.

Geflopptes Sci-Fi-Highlight: Karl Urban nennt den Grund, warum Dredd im Kino gescheitert ist

Obwohl Dredd als finanzielle Enttäuschung in die Geschichtsbücher Hollywoods einging (wer solche Summen investiert, erwartet sich mindestens das Zwei- bis Dreifache als Einspiel), hat der Film in den vergangenen Jahren eine sehr loyale Fangemeinde gefunden, die auf eine Fortsetzung mit Urban in der Hauptrolle hofft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Dredd schauen:

Dredd - Trailer (Deutsch) HD

Urban selbst weiß genau, warum der Film im Kino floppte. Im Interview mit Den of Geek erklärte er 2016:

Der Film war kein Fehlschlag. Tatsächlich waren die Kritiken sehr gut. [Dredd] hat es nur nicht geschafft, an den Kinokassen zu überzeugen. Aber wie scheitert ein Film, der bei Rotten Tomatoes 78 Prozent positive Bewertungen einfährt? Das liegt daran, dass das Publikum nicht Bescheid wusste. Niemand wusste, dass der Film veröffentlicht wird. Dredd steht für ein Versagen im Marketing, nicht im Filmemachen.

Obwohl es zwischenzeitlich wirklich kurz so aussah, als könne Dredd 2 Wirklichkeit werden, müssen wir uns inzwischen eingestehen, dass die Fortsetzung wohl niemals kommt. Nicht zuletzt wurde letztes Jahr ein komplettes Reboot angekündigt, das nichts mit Urbans Version zu tun hat. Auf dem Regiestuhl: Taika Waititi.

Dredd ist einer der besten Sci-Fi-Actionfilme – und ihr könnt ihn heute Abend im TV schauen

Dredd spielt fast ausschließlich in einem futuristischen Wolkenkratzer. Wir kommen am Anfang unten durch die Tür hinein und kämpfen uns zusammen mit Urban von einem Stockwerk ins nächste. Aus dieser simplen Prämisse entsteht ein wuchtiges, kompromissloses und zum Teil sogar berührendes Actionfeuerwerk.

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Dredd läuft heute Abend um 23:10 Uhr auf Nitro. Die Ausstrahlung geht bis 01:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür könnt ihr den Film bei Amazon, Apple und Co. mit diversen Kauf- und Leihoptionen schauen. Im Abo befindet er sich derweil bei Filmtastic, wo ihr kostenlos ein siebentätiges Probeabo abschließen könnt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im März 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.