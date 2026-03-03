Heute im TV: Packendes Tarantino-Epos, auf das wir viel zu lange warten mussten

Vor elf Jahren hat Quentin Tarantino seinen ersten Western gedreht. Heute Abend könnt ihr das actiongeladene und knallig inszenierte 165-Minuten-Epos im TV schauen.

Quentin Tarantino ist ein großer Fan des Genre-Kinos. Besonders der Western hat es ihm angetan, wie durch diverse Referenzen schon in seinem Frühwerk zu erkennen ist. Dennoch hat es überraschend lange gedauert, bis er seinen ersten richtigen Western abgeliefert hat. Erst 2012 war es endlich so weit: Mit Django Unchained wagte sich Tarantino erstmals in die Prärie und lieferte ein aufregendes Action-Abenteuer ab.

Heute Abend, am 6. März 2026, könnt ihr das fast dreistündige Epos im Fernsehen schauen. Django Unchained läuft um 22:30 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:45 Uhr. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Film.

TV-Tipp: Quentin Tarantinos blutiger Western Django Unchained mit Jamie Foxx und Christoph Waltz

Django Unchained erzählt die Geschichte des Sklaven Django (Jamie Foxx), der von dem deutschen Zahnarzt Dr. King Schultz (Christoph Waltz) befreit wird. Wie sich herausstellt, ist Schultz eigentlich als Kopfgeldjäger unterwegs. Fortan nimmt er Django unter seine Fittiche, der alles daran setzt, um seine große Liebe wiederzufinden.

Broomhilda (Kerry Washington) befindet sich in den Fängen des diabolischen Plantagenbesitzers Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) – und an den kommen nur die wenigsten heran. Gemeinsam mit Schultz überlegt sich Django einen riskanten Plan, um Broomhilda zu befreien. Es dauert nicht lange, bis Blut vergossen wird.



Hier könnt ihr den Trailer zu Django Unchained schauen:

Django Unchained - Trailer (Deutsch) HD

In Django Unchained kann Tarantino viele seiner Stärken ausspielen: Großartige Figuren tauschen noch großartigere Dialoge aus. Dazu kommen unzählige Verweise auf die Filmgeschichte und ein Soundtrack, den man in Dauerschleife hören kann. Und an diesem Punkt haben wir noch nicht einmal über den tollen Cast geredet.

Jamie Foxx glänzt in der Hauptrolle, während Christoph Waltz nach Inglourious Basterds erneut unter Tarantinos präziser Regie brilliert. Der größte Szenendieb in Django Unchained ist jedoch Leonardo DiCaprio, der den Part des Antagonisten gekonnt zwischen pointierter Karikatur und ernstzunehmender Bedrohung spielt.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im August 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

