Heute im TV: Perfekter Abenteuerfilm mit Kevin Costner, den man immer wieder schauen kann

Einer der schönsten Abenteuerfilme und ein echter Klassiker läuft heute im TV. Er versprüht so viel nostalgischen Charme, dass man ihn nicht oft genug sehen kann.

Zeitlose Abenteuer-Geschichten wie die von Robin Hood geraten nie aus der Mode. Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, es den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben? Eben. Es gibt kein besseres Prinzip. Wenn das dann noch in ein so rundum gelungenes Gesamtkonzept wie bei Robin Hood – König der Diebe passt, haben wir den perfekten Abenteuerfilm. Er kommt heute im TV.

Abenteuer-Meisterwerk im TV: Darum geht's in Robin Hood – König der Diebe

Die Geschichte kennen wahrscheinlich fast alle, aber falls nicht, macht das auch nichts. Dafür sind wir ja hier. Robin Hood dreht sich um den Adeligen Robin von Locksley (Kevin Costner), der aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrt. Als er nach all den Jahren wieder nach Nottingham kommt, erlebt er allerdings eine böse Überraschung: Der Sheriff von Nottingham regiert mit eiserner Faust und presst dem armen Volk auch noch den letzten Penny aus der Tasche.

Das liegt daran, dass König Richard von Löwenherz leider mit Abwesenheit glänzt. So kann der grausame Sheriff schalten und walten, wie er will. Aber Robin von Locksley versteckt sich in den Wäldern von Sherwood und schließt sich einer Bande Gesetzloser an. Gemeinsam mit ihnen und seinem Freund Azeem (Morgan Freeman) bietet er den gierigen Aristokraten und dem Sheriff erfolgreich die Stirn.

Concorde Filmverleih Kevin Costner in Robin Hood - König der Diebe

Robin Hood – König der Diebe ist eine der besten Verfilmungen des Klassiker-Stoffs

Robin Hood – König der Diebe hat alles, was ein guter Abenteuerfilm braucht: Eine Kult-Story, wie sie klassischer kaum geht, jede Menge Heldentum, eine Liebesgeschichte, einen übertrieben fiesen Bösewicht, eine gelungene Inszenierung und obendrein natürlich noch einen furios aufspielenden Cast.

Neben dem Cameo-Auftritt von Sean Connery, Kevin Costners Robin Hood und Mary Elizabeth Mastrantonio als Maid Marian weiß hier natürlich vor allem Alan Rickman als schaurig-bösartiger Fiesling zu überzeugen. Der Sheriff von Nottingham war selten so gemein, grausam und raffgierig wie hier und wurde wohl nie besser verkörpert.

Dazu kommt natürlich noch der Soundtrack samt dem Titelsong (Everything I Do) I Do It For You von Bryan Adams. Der regierte die Charts seinerzeit für viele Monate und zählt auch heute noch zu den erfolgreichsten Popsongs überhaupt. Allerhöchstens der Zeichentrick-Robin Hood von Disney war noch besser, aber daran scheiden sich natürlich die Geister.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Robin Hood - König der Diebe

Die Kevin Reynolds-Verfilmung von Robin Hood mit Kevin Costner kommt heute, am 1. April 2024 um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Nein, das ist kein Aprilscherz und eine Wiederholung gibt es auch noch. Die läuft dann um 22:25 Uhr am 3. April 2024. Gezeigt wird beide Male die sogenannte Extended Version, die 11 Minuten länger als die Kinofassung ist (via: Schnittberichte ).



Zusätzlich gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, den Abenteuerfilm online zu streamen. Das geht beispielsweise im WOW-Abo, bei Magenta TV, Amazon, Apple TV oder Google Play.

