Heute im TV: Richtig guter Action-Thriller mit Jennifer Lawrence in einer ihrer härtesten Rollen

In diesem Spionage-Thriller spielt Jennifer Lawrence eine eiskalte Auftragskillerin. Den furchtlos-mitreißenden Film könnt ihr heute Abend im Free-TV schauen.

Neben Katniss Everdeen in den Hunger Games-Filmen hat Jennifer Lawrence einige mutige und ungewöhnliche Rollen angenommen. Zu ihren furchtlosesten Performances zählt der heftige Spionage-Action-Thriller Red Sparrow von 2018. Der Blockbuster von Die Tribute von Panem-Regisseur Francis Lawrence läuft heute im TV und ist unbedingt sehenswert.

ProSieben strahlt Red Sparrow am 7. März 2026 um 22:35 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den Film unter anderem bei Disney+ im Abo streamen.

Jennifer Lawrence-Thriller im TV: Das ist die Handlung von Red Sparrow

Als junge Primaballerina Dominika konnte sich Lawrences Hauptfigur ihren Lebensunterhalt sowie die medizinischen Kosten für ihre schwerkranke Mutter bislang am renommierten Bolschoi-Theater verdienen. Nach einem brutalen Unfall ist ihre Karriere jedoch vorbei.

Von ihrem Onkel bekommt sie schließlich das Angebot, sich zur russischen Geheimagentin ausbilden zu lassen. Bei ihrer Mission geht es später darum, von dem CIA-Agenten Nathaniel Nash (Joel Edgerton) die Identität eines amerikanischen Maulwurfs innerhalb des russischen Geheimdienstes in Erfahrung zu bringen.

Schaut hier den deutschen Trailer zu Red Sparrow:

Red Sparrow - Trailer 2 (Deutsch) HD

Red Sparrow ist brutales Körperkino mit einer furchtlosen Jennifer Lawrence

Schon der erste Auftrag der noch unerfahrenen Protagonistin eskaliert in Red Sparrow extrem. Dabei wird die Figur von Jennifer Lawrence vergewaltigt und das Blut des Politikers, den sie verführen und täuschen soll, ergießt sich über ihren missbrauchten Körper. Erstaunlich brutal inszeniert Francis Lawrence seinen Film generell als Körperkino, das bereits in diesen frühen Szenen äußerst radikal und hart daherkommt.

Red Sparrow handelt von der fortschreitenden Entmenschlichung sowie Abspaltung der eigenen Persönlichkeit. Vor allem die Körper der weiblichen Spione werden zur wichtigsten Waffe, damit mithilfe von eindeutigen Posen, aufreizender Kleidung, verlockenden Blicken und genau gewählten Worten die perfekte Verführung gelingt.

Auch wenn sich Red Sparrow über die etwas zu lang geratenen 140 Minuten manchmal in Genre-Klischees verläuft, bietet der Film durch die provokante Machart und furchtlose Leistung von Jennifer Lawrence mehr als genug Zündstoff, um einen bei der Stange zu halten. Unter der Spionage-Thriller-Oberfläche lauern hier in gefühlt jeder Szene Abgründe, während sich (sexuelle) Machtpositionen ständig verändern.

Daneben entwirft der Regisseur eine finstere, gnadenlose Welt, die für Agent:innen nichts als körperliche Demütigung, Schmerzen oder gleich den Tod bereithält. Wie sich Jennifer Lawrences Dominika, die sich hier gewissermaßen prostituieren und abstoßende Foltermethoden sowie extreme Qualen durchleiden muss, einen Weg zu ihrer Persönlichkeit zurück erkämpft, ist der mitreißende Kern von Red Sparrow.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im November 2024 auf Moviepilot erschienen.