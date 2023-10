Heute im TV: Richtig guter Superhelden-Kriegsfilm mit 149 Millionen-Budget, der vor 6 Jahren alle überrascht hat

Am Freitagabend läuft ein DC-Kracher im TV, der über 21 Jahre in Entwicklung war und dann an den Kinokassen komplett durchgestartet ist.

Die Mischung aus Weltkriegs-Inferno und Superhelden-Action ist nicht oft im Kino zu sehen. Ein Blockbuster, der die beiden Genres gelungen kombinierte, ist der erste Wonder Woman-Teil mit Gal Gadot. Der DC-Film, der am Freitag auf ProSieben läuft, wurde zum Box Office-Überflieger.

Darum geht es in Wonder Woman

In der Comic-Verfilmung von Regisseurin Patty Jenkins wurde die Amazone Diana (Gadot) über Jahrhunderte auf ihrer Heimatinsel Themyscira zur Kriegerin ausgebildet. 1918 landet der britische Spion Steve Trevor (Chris Pine) auf der Insel. In seinem Kampf gegen die Deutschen während des Ersten Weltkriegs unterstützt ihn Diana schließlich.

Wonder Woman war lange in Planung und am Ende zahlte sich die Geduld aus

Die Idee für einen Wonder Woman-Film existierte erstmals 1996, als Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman mit einer Adaption beauftragt wurde. Nach diversen Wechseln hinter den Kulissen war es 2017 so weit und der Wonder Woman-Film kam mit einem Budget von 149 Millionen Dollar in die Kinos.

Laut Box Office Mojo spielte die Comic-Verfilmung weltweit über 822 Millionen Dollar ein, was Wonder Woman zu einem Mega-Hit machte. 2020 folgte die Fortsetzung Wonder Woman 1984, die ihr im WOW-Abo von Sky streamen * oder am Sonntagabend bei ProSieben schauen könnt.



Wann läuft Wonder Woman im TV?

ProSieben strahlt den DC-Kracher am 6. Oktober 2023 um 20:15 Uhr aus. Ansonsten könnt ihr Wonder Woman gerade bei Netflix im Abo streamen.

