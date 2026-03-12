Heute im TV: Richtig spannender Bruce Willis-Thriller aus den Glanzzeiten seiner Karriere

Bruce Willis hat viele Filme gemacht, aber diesen hier haben mittlerweile nur noch die wenigsten auf dem Schirm. Dabei war der Star damals auf dem Höhepunkt.

Stirb Langsam, Last Boy Scout, The Sixth Sense, Das fünfte Element oder Sin City kennen eigentlich alle. Bei Das Mercury Puzzle sieht es schon ganz anders aus. Dabei wurde dieser Thriller zu den absoluten Hochzeiten von Bruce Willis' Karriere gedreht. Ihr könnt euch von dem spannenden Thriller nun selbst ein Bild im TV machen.

Dazu müsst ihr am heutigen Samstag, dem 14. März 2026, einfach nur ab 20:15 Uhr bei Vox einschalten. Mit Werbung läuft der Film bis um 22:30 Uhr. Eine Wiederholung kommt nicht, aber selbstverständlich kann Das Mercury Puzzle auch online im Stream geschaut werden.

Heute im TV: Darum geht's in Das Mercury Puzzle mit Bruce Willis

Die schlausten Köpfe der USA haben sich einen Verschlüsselungs-Code ausgedacht, den eigentlich niemand knacken können soll. Aber einem Neunjährigen gelingt es trotzdem. Weil er dadurch angeblich die nationale Sicherheit gefährdet (seine Fähigkeiten könnten von Feinden der USA ausgenutzt werden), beginnt der skrupellose Leiter einer Spezialeinheit (Alec Baldwin), Jagd auf den Jungen namens Simon zu machen.

Dabei geht aber einiges schief. Statt das Kind auszuschalten, werden dessen Eltern getötet. Der Junge kann sich verstecken und gilt als vermisst, was den FBI-Agenten Art Jeffries (Bruce Willis) auf den Plan ruft. Nach und nach freundet er sich mit dem autistischen Simon an. Er beginnt zu verstehen, in welcher Gefahr er schwebt, und setzt in einem verzweifelten Wettlauf gegen die Zeit alles daran, das Kind zu beschützen.

Thriller-Tipp im TV: Bruce Willis zeigt sich in Das Mercury Puzzle von seiner besten Seite

Das Mercury Puzzle ist unverkennbar ein Kind der Neunziger. Das bedeutet unter anderem, dass das Publikum bei der aus heutiger Sicht teils haarsträubenden Darstellung des Kindes auf dem Autismus-Spektrum manchmal beide Augen gleichzeitig zudrücken muss. Wem es gelingt, das auszublenden, kann sich auf einen sehr unterhaltsamen Thriller gefasst machen.

Hier werden sämtliche Register eines Action-Thrillers aus den 1990er Jahren mit Bruce Willis gezogen. Er spielt den ewig harten Typ mit weichem Kern, der obendrein auch verdammt cool ist. Garniert wird das Ganze mit ein paar witzigen Sprüchen und jeder Menge Herz – Das Mercury Puzzle ist erstaunlich rührend, aber vor allem natürlich spannend. Neben Bruce Willis brilliert hier Alec Baldwin als echt fieser Typ.