Heute im TV: Richtig toller Abenteuerfilm, der mit seinen prächtigen Bildern von Anfang bis Ende fesselt

Dieses visuell beeindruckende Abenteuer erinnert daran, wie befreiend es sein kann, die Komfortzone zu verlassen. Der heutige TV-Tipp bringt sein Publikum zum Träumen – und zum Kofferpacken.

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ist ein außergewöhnlicher Abenteuerfilm mit einem Helden in Hemd und Schlips. Dessen große Vorstellungskraft lässt Bilder lebendig werden und zieht das Publikum in eine Welt, die fesselt, bestens unterhält und ans Herz geht. Doch Vorsicht ist geboten, denn nach diesem visuell beeindruckenden Film von und mit Ben Stiller, bleibt viel Fernweh zurück.

RTL ZWEI zeigt die gefühlvolle Abenteuerkomödie am heutigen Sonntag, dem 11. Januar 2026, um 20:15 Uhr. Die Wiederholung könnt ihr auf dem Sender in der Nacht auf Montag um 02:25 Uhr sehen. Alternativ findet ihr hier die Anbieter, die Das erstaunliche Leben des Walter Mitty streamen.

Das erstaunliche Leben des Walter Mitty im TV: Vom Tagträumer zum Abenteurer

Walter Mitty (Stiller) arbeitet seit Jahren unauffällig im Fotoarchiv eines großen Magazins. Sein Alltag ist geprägt von Routine, Zurückhaltung und unerfüllten Sehnsüchten. In seiner Fantasie hingegen ist er ein Held, der mutige Entscheidungen trifft, Risiken eingeht und seine Arbeitskollegin Cheryl (Kristen Wiig) auf sich aufmerksam machen kann.

Die Traumwelt muss er bald verlassen, als ein wichtiges Negativfoto plötzlich verschwindet und das Magazin vor dem Aus steht. Nun muss sich Walter in das reale Abenteuer stürzen und sich selbst auf die Suche nach dem Fotografen (Sean Penn) begeben. Doch der Einzelgänger ist gar nicht so leicht aufzuspüren.



Mit großen Bildern nimmt uns Das erstaunliche Leben des Walter Mitty mit auf die Reise

Wer Ben Stillers Regiearbeit und Performance vor allem mit Zoolander und Tropic Thunder verbindet, wird von Das erstaunliche Leben des Walter Mitty überrascht werden. Der Humor ist hier weder laut noch schrill, im Gegenteil: Stiller mimt seine Figur mit einer Ernsthaftigkeit, die nicht bei allen Kritiken überzeugte. Peter Debruge von Variety schreibt in seiner Filmkritik, dass auch die satirischen Untertöne der literarischen Vorlage im Film fehlen würden.

Was man dem Film jedoch nicht absprechen kann, ist seine visuelle Kraft. Jede Kameraeinstellung ist genau überlegt, egal ob in den sterilen Büroräumen oder bei den atemberaubend schönen Landschaftsaufnahmen. Es macht Spaß, Walter Mitty rund um den Globus zu folgen bei seiner emotionalen Reise, die ihn immer wieder herausfordert und zu dem Mann werden lässt, der er schon immer sein wollte. Begleitet wird diese Reise zudem von einem gelungenen Soundtrack.

Was bleibt, ist die Sehnsucht nach dem Abenteuer und der Ferne. Wer träumt nach diesem Film nicht davon, mit dem Longboard durch die geschwungenen, menschenleeren Straßen Islands zu brettern?