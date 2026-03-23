Heute im TV: Richtig unterhaltsame Agenten-Action, die von Anfang bis Ende riesigen Spaß macht

Wenn euch James Bond manchmal zu ernst ist, ihr Geheimagenten-Action aber trotzdem mögt, solltet ihr euch diesen maximal unterhaltsamen Streifen anschauen. Kingsman 2 läuft heute im TV.

Heute ist Mittwoch aka Bergfest und damit genau der richtige Zeitpunkt, um die Füße hochzulegen und die Glotze anzuwerfen. Dafür eignet sich Kingsman 2: The Golden Circle geradezu ideal, weil er einfach unglaublich viel Spaß macht und obendrein mit einem fast schon absurd hochbesetzten Cast auftrumpfen kann.

Los geht es heute Abend, am Mittwoch, den 25. März, und zwar ab 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Kingsman 2 dauert mit Werbeunterbrechungen bis um 23:05 Uhr, eine Wiederholung gibt es am 30. März und selbstverständlich könnt ihr den Action-Spaß auch jederzeit online bei diesen Anbietern streamen.

Agenten-Action im TV: Darum geht's in Kingsman 2 - The Golden Circle

Gary 'Eggsy' Unwin hat sich im ersten Kingsman-Film den harten Anforderungen der Geheimagenten-Ausbildung bei den Kingsmen gestellt und wurde in den illustren Kreis der wohlerzogenen Weltenretter aufgenommen. Sein Können wird dann auch direkt auf die Probe gestellt. Mit Poppy (Julianne Moore) und ihrer kriminellen Geheim-Organisation The Golden Circle formiert sich eine ganz neue Bedrohung.

Weil die Londoner Zentrale der Kingsmen und der Rest der Organisation aber in Trümmern liegen, müssen sich Eggsy, Harry Hart (Colin Firth), Roxy (Sophie Cookson) und Merlin (Mark Strong) an die US-amerikanische Schwester-Organisation Statesmen wenden. Dabei bekommen sie es mit einigen schillernden Persönlichkeiten wie dem Champ (Jeff Bridges) zu tun.

Kingsman 2 verbreitet jede Menge gute Laune und ist der perfekte James Bond-Ersatz

Die neueren James Bond-Filme sind zwar allesamt bombastisch und spannend, ihnen geht bei aller Eleganz aber eine gewisse Selbstironie ab. Das kann man von den äußerst humorvollen Kingsmen-Streifen nun wirklich nicht behaupten. Was hier an witzigen Ideen und Seitenhieben aufgefahren wird, sucht seinesgleichen.

Dazu platzt hier auch noch der Cast komplett aus allen Nähten. Neben Colin Firth, Julianne Moore und Jeff Bridges geben sich auch noch Channing Tatum, Halle Berry und Pedro Pascal die Klinke in die Hand. Komplett übertriebene Action bildet dann sozusagen die Kirsche auf der opulent ausgestatteten Film-Torte. Hier bleiben keine Wünsche offen.

Bis auf einen: Dass es endlich weitergeht mit der Reihe. Teil 3 nennt sich The King's Man - The Beginning und blickt als Prequel auf den Ursprung der Geheimorganisation. Dann gibt es da auch noch Argylle, der zwar inhaltlich nichts mit dem Rest zu tun hat, aber ein Spin-off darstellt.

Nach dessen gemäßigtem Erfolg ist es um die beiden anderen geplanten Filme The Kingsman: The Blue Blood und The Kingsman: The Traitor King sowie die geplante Serie Statesman verdächtig still geworden. Wir können nur hoffen, dass das alles noch kommt.