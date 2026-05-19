Heute im TV: Richtig unterhaltsamer Blockbuster, der eine unfassbar erfolgreiche Filmreihe gestartet hat

Selten wurde ein Superheld dermaßen erfolgreich neu aufgelegt. Heute Abend könnt ihr den ersten Teil der vielleicht beliebtesten Reihe im Marvel Cinematic Universe schauen.

Nachdem Marvel vor zehn Jahren in The First Avenger: Civil War den beliebten Superhelden Spider-Man zurückgebracht hatte, folgte ein Jahr später mit Spider-Man: Homecoming sein eigener Film. In diesem konnte sich Tom Holland endgültig als Nachfolger von Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man 1-2) und Tobey Maguire (Spider-Man 1-3) etablieren.

Spider-Man: Homecoming läuft heute Abend im TV. Los geht's um 20:15 Uhr auf Nitro. Die Ausstrahlung geht bis 22:45 Uhr und wird am Freitag um 22:55 Uhr wiederholt. Hier findet ihr alle Streaming-Optionen zum Marvel-Blockbuster.

TV-Tipp: Darum geht es in Spider-Man: Homecoming

Nach den aufregenden Ereignissen in The First Avenger: Civil War kehrt Peter Parker zu seiner Tante zurück nach New York. Doch es fällt ihm schwer, wie ein normaler Teenager wieder zur Schule zu gehen – zu aufregend sind seine neuen Fähigkeiten und die Aussicht auf Abenteuer.

Sein Mentor Tony Stark (Robert Downey Jr.) wacht mit Argusaugen über den jungen Superhelden. Doch schneller als gedacht muss sich Peter wieder behaupten und die Stadt retten, als der Bösewicht Vulture (Michael Keaton) die Metropole in Angst und Schrecken versetzt.

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Die Blockbuster-Reihe geht dieses Jahr mit Teil 4 weiter

Den Spider-Man-Filmen mit Tom Holland gelang etwas, was sonst eher selten passiert: Sie wurden mit jedem Teil erfolgreicher. Spielte Homecoming 878 Millionen Dollar ein, waren es beim zweiten Teil (Spider-Man: Far From Home) 1,3 Milliarden. Der dritte Teil (Spider-Man: No Way Home) verpasste nur knapp die zwei Milliarden-Marke.

Ob die nächste Fortsetzung diesen Spidey-Rekord knacken kann, werden wir in wenigen Monaten herausfinden. Spider-Man: Brand New Day startet am 30. Juli 2026 in den deutschen Kinos und verspricht, einer der größten Sommer-Blockbuster des Jahres zu werden.

Zur Einstimmung darauf könnt ihr heute Abend im Fernsehen den ersten Solofilm rund um Tom Hollands Peter Parker schauen.