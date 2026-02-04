Im Stream: Sci-Fi-Action, die von Anfang bis Ende richtig gut unterhält

Dieser Film-Tipp liefert Sci-Fi-Action in einem Gefängnis im Weltraum. Mit kernigen Sprüchen, hartgesottenen Gangstern und einem zynischen Ex-Agenten sorgt er für beste Unterhaltung.

2012 sorgte der Sci-Fi-Thriller Lockout von Regisseur Stephen St. Leger mit seinem originellen Setting und viel Action für richtig gute Unterhaltung. Am 11. Februar 2026, um 22:25 Uhr zeigte Nitro den Streifen im Fernsehen.

Eine Wiederholung gibt es nicht, doch alternativ findet ihr den Film bei folgenden Streaming-Anbietern. Wer Lust auf rasante Action, trockene Sprüche und ein ungewöhnliches Setting hat, sollte sich Lockout nicht entgehen lassen.

Lockout im Stream: Mission im Gefängnis des Weltraums

In der nahen Zukunft umkreist ein Hochsicherheitsgefängnis in 50 km Entfernung die Erde. Auf der MS: One werden die gefährlichsten Kriminellen im Kälteschlaf festgehalten. Doch ausgerechnet als die Tochter des US-Präsidenten (Maggie Grace) zu einem geheimen Besuch an Bord kommt, bricht ein Aufstand aus und die Lage gerät außer Kontrolle.

Die einzige Hoffnung ist der in Ungnade gefallene Ex-Agent Snow (Guy Pearce). Sollte er die Geisel befreien und das Gefängnis unter Kontrolle bringen, wird ihm volle Rehabilitation gewährt. Damit beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit durch enge Korridore, dunkle Zellen und schwer bewaffnete Häftlinge. Der Film nutzt sein isoliertes Setting geschickt und macht die Raumstation zu einem explosiven Spielplatz für Action.

Lockout bietet Sci-Fi-Action wie aus den 80ern

Im düsteren Setting von Lockout bleibt jede Menge Raum für Humor und schlagfertige Dialoge, wie man es von einem richtigen Action-Anti-Helden erwartet. Mit Coolness und Selbstironie nimmt sich der Film selbst nicht allzu ernst, hat aber einiges zu bieten: Verfolgungsjagden in der Schwerelosigkeit, Faustkämpfe auf engem Raum und schnelle Konfrontationen sorgen dafür, dass keine Langeweile aufkommt.

Wer Tiefgründigkeit sucht, ist hier an der falschen Adresse: Lockout ist ein schnörkelloser Actiontrip, der sein Konzept konsequent durchzieht. So gut wie bei unserer Community, kam der Film bei den Kritiken jedoch nicht an. 4.450 Moviepilot-User:innen bewerten Lockout im Durchschnitt mit ganz guten 6,1 von 10 Punkten.

Im allgemeinen Konsens wird Pearce schauspielerische Leistung zwar gelobt, jedoch sei der Thriller letztlich zu oberflächlich, um auf den vielen Science-Fiction-Thrillern aufzubauen, von denen er sich bedienen würde.

Fans des 80er-Jahre-Action-Kinos werden hier einige Parallelen zu Klassikern wie Stirb langsam erkennen. Doch ist gerade die einfache B-Movie-Struktur, was den Film so unterhaltsam macht. Einen originellen Stoff bekommt ihr hier zwar nicht geboten, aber dafür ein interessantes Setting, jede Menge Action und kernige Sprüche.