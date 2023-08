Heute im TV: Großartiger Sci-Fi-Film mit Herr der Ringe-Star, der einen Klassiker nach 43 Jahren neu auflegt

Heute läuft ein Sci-Fi-Kracher im TV, das einen Kultfilm nach fast 50 Jahren in brillanter Weise neu auflegt. Zu sehen ist dort unter anderem Herr der Ringe-Star Andy Serkis als Affe.

Im TV: Sci-Fi-Highlight zeigt eine berührende Beziehung, die vom Krieg eingeholt wird

Planet der Affen ist Kult. Was 1968 mit dem gleichnamigen Sci-Fi-Kultfilm begann, wandelte sich schon in den 1970ern zu einem großen Franchise mit diversen Sequels. Anfang der 2000er versuchte Kultregisseur Tim Burton vergeblich, das Primaten-Universum wiederzubeleben. Erst mit dem großartigen Planet der Affen: Prevolution gelang das KunststückHeute läuft er im TV.

In Prevolution geht es nicht um aus dem Sand herausragende Freiheitsstatuen und spektakuläre Sci-Fi-Twists. Der Film beleuchtet vielmehr die rührende Beziehung zwischen dem Wissenschaftler Will Rodman (James Franco) und dem Affen Caesar (Andy Serkis), die schließlich durch tragische Umstände vom Krieg zwischen den Arten verschlungen wird.

Auf den Kinoerfolg von Planet der Affen: Prevolution folgten die Sequels Planet der Affen: Revolution und Planet der Affen: Survival. Ein vierter Teil der Sci-Fi-Saga ist bereits in Planung.

Wann kommt Planet der Affen: Prevolution im TV?

Planet der Affen: Prevolution läuft am heutigen Freitag, den 18. August 2023, um 20:15 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit hat, kann den Film um 02:55 Uhr nachholen. Regie führte Rupert Wyatt (The Gambler).

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöbter:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.