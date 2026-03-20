Heute im TV: Sci-Fi-Film mit einem der besten Weltuntergangszenarien – ein absoluter Klassiker

Heute kommt ein absoluter Sci-Fi-Klassiker im Free-TV, der den Weltuntergang auf ganz besonders dramatische Weise entfesselt.

Mitte der 1990er breitete sich wegen des Hale–Bopp-Kometen die Angst davor aus, dass ein Objekt die Erde erreichen und alles Leben darauf ein für alle Mal auslöschen könnte. Neben Armageddon nahm 1998 auch der sehr ähnliche Deep Impact dieses Thema auf und zeigt in drastischen Bildern, wie so eine weltumspannende Katastrophe womöglich aussehen würde.

RTL Zwei strahlt den Film am 21. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Deep Impact mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Darum geht's in Deep Impact, dem Weltuntergangsklassiker

Dass die Erde kurz davor steht, von einem Kometen getroffen zu werden, wird nur durch einen Zufall überhaupt herausgefunden. Dann muss alles ganz schnell gehen: Der US-Präsident Tom Beck (Morgan Freeman) wendet sich an die Menschheit und verkündet, dass gigantische Schutzbunker und das größte Raumschiff der Welt gebaut wurden.

Während das Raumschiff mit einer Crew unter der Führung von Robert Duvall dazu aufbricht, den Kometen umzulenken, sollen auf der Erde die Menschen bestimmt werden, die in die Bunker gelassen werden. Denn die bieten nur Platz für eine Million Menschen. Mitten in diesem Chaos müssen sich zwei verliebte Teenager und eine Reporterin, die Probleme mit ihrem Vater hat, zurechtfinden.

Klassischeres Weltuntergangs-Drama als in diesem Sci-Fi-Film geht kaum

Deep Impact kam zu einer äußerst ungünstigen Zeit ins Kino. Im Abstand von nur zwei Monaten wurde nämlich auch noch Michael Bays deutlich actionlastigeres Spektakel Armageddon veröffentlicht. Im direkten Vergleich musste Deep Impact den Kürzeren ziehen, aber für sich alleine gesehen macht der Streifen trotzdem ordentlich was her.

Auch wenn die Effekte nicht mehr besonders bahnbrechend anzuschauen sind, funktionieren die zwischenmenschlichen Dramen ganz hervorragend. Inmitten eines weltumspannenden Desasters findet Deep Impact noch die Gelegenheit, sich den ruhigeren Tönen und persönlicheren Momenten zu widmen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2024 auf Moviepilot erschienen.