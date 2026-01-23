Heute im TV: Sci-Fi-Marathon mit spannendem Twist, atemberaubendem Look und Mega-Star

Habt ihr ihn auf dem Bild schon erkannt? Heute könnt ihr gleich zwei spannende Sci-Fi-Streifen mit Tom Cruise im TV ansehen, insgesamt vier Stunden lang.

Tom Cruise gibt sich zuerst im atemlosen Edge of Tomorrow die Ehre, der vor allem durch einen ganz besonderen Sci-Fi-Kniff sehr viel Spaß macht. Danach kommt dann noch Oblivion, der zum Nachdenken anregt und wirklich beeindruckende Endzeit-Bilder auf euren Bildschirm zaubert.

Am heutigen Samstag, den 31. Januar, solltet ihr ab 20:15 Uhr bei Vox einschalten. Dort läuft zunächst Edge of Tomorrow, der bis um 22:30 Uhr dauert. Direkt im Anschluss wird dann Oblivion gesendet. Ersteren könnt ihr hier online streamen, Letzteren bei diesen Streaming-Anbietern.

Darum geht's im Sci-Fi-Hit Edge of Tomorrow mit Tom Cruise

Lt. Col. Bill Cage (Tom Cruise) ist eigentlich überhaupt kein Frontsoldat, wird durch eine wilde Verkettung unglücklicher Umstände aber direkt an vorderste Front versetzt und wortwörtlich in absolutes Höllen-Chaos geworfen. Zusammen mit einer hartgesottenen Kämpfer:innen-Truppe dient er aber vor allem als Kanonenfutter und segnet direkt das Zeitliche.

Kurioserweise wacht er daraufhin aber einfach wieder auf, und zwar an genau dem Morgen vor seinem Einsatz ins Kriegsgebiet. Gefangen in einer mysteriösen Zeitschleife, versucht er mit allen Mitteln, den Aliens vielleicht doch irgendwie noch Einhalt zu gebieten und im Idealfall die gesamte Menschheit zu retten. Zum Glück bekommt er Hilfe von der zunächst äußerst widerwilligen Rita (Emily Blunt).

Das passiert in Oblivion, dem nächsten Sci-Fi-Kracher mit Tom Cruise

Oblivion lässt es zunächst deutlich gemütlicher angehen. Hier spielt Tom Cruise den Drohnen-Piloten Jack, der auf der Erdoberfläche Reparaturarbeiten durchführen soll. Die Menschheit hat sich von ihrer Heimat auf eine Raumstation zurückgezogen, die Erde gilt nach einem Krieg mit Außerirdischen als unbewohnbar. Nur wenige Menschen wie Jack und seine Frau Vika müssen sicherstellen, dass weiter Ressourcen gefördert werden können. Ein seltsamer Fund lässt allerdings bald Jacks ganzes Weltbild zusammenbrechen.

Oblivion - Trailer (Deutsch) HD

Wo Edge of Tomorrow auf brachiale Sci-Fi- und Kriegs-Action setzt, funktioniert Oblivion eher über die sanften Töne. Die Drohnen, das futuristische Design und die postapokalyptischen Landschaften sind einfach eine Augenweide. Die Story regt auf angenehme Art und Weise zum Nachdenken an und selbstverständlich wartet in beiden Filmen auch noch der ein oder andere finstere Twist auf euch. Beste Unterhaltung!