Heute im TV: Sci-Fi-Meisterwerk von Steven Spielberg, das bis zur allerletzten Sekunde fesselt

Heute Abend läuft einer der besten Science-Fiction-Filme von Steven Spielberg im Fernsehen. Euch erwarten 145 atemberaubende Minuten voller Action und Spannung.

Ohne Steven Spielberg wäre das Sci-Fi-Kino deutlich ärmer. Schon in der frühen Phase seines Schaffens lieferte er mit Unheimliche Begegnung der dritten Art und E.T. – Der Außerirdische zwei zeitlose Genre-Klassiker ab. Auch danach hat er sein Können in dem Bereich mehrmals unter Beweis gestellt und herausragende Filme geschaffen.

Gerade zu Beginn der 2000er Jahre türmt sich in Spielbergs Filmografie ein starker Science-Fiction-Film auf den anderen, von A.I. – Künstliche Intelligenz bis hin zur Krieg der Welten-Neuverfilmung. Nicht zu unterschätzen ist Minority Report. Mit der Philip K. Dick-Adaption hat Spielberg ein modernes Meisterwerk des Genres geschaffen.

Heute Abend könnt ihr den Film um 22:25 Uhr auf 3sat schauen. Die Ausstrahlung geht bis 00:40 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht. Dafür findet ihr hier alle Streaming-Alternativen.

Minority Report von Steven Spielberg im TV: Tom Cruise verhindert die Verbrechen der Zukunft

Die Geschichte von Minority Report entführt ins Washington, D.C. des Jahres 2054. Hier lernen wir Detective John Anderton (Tom Cruise) kennen, der bei einer besonderen Abteilung der Polizei arbeitet: Das umstrittene Precrime-Programm hat sich darauf spezialisiert, mittels Vorhersagen zukünftige Verbrechen zu verhindern.

Die drei sogenannten Precogs Agatha, Arthur und Dashiell verfügen über hellseherische Fähigkeiten und können unter Medikamenteneinfluss in die Zukunft blicken. Anhand ihrer Berichte macht Anderton potenzielle Täter:innen ausfindig, bevor sie sich wirklich schuldig machen. Plötzlich gerät er jedoch selbst ins Visier der Ermittlungen.

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Minority Report ist einer der radikalsten Science-Fiction-Filme von Steven Spielberg

Minority Report liegt eine extrem spannende Prämisse zugrunde, denn wir befinden wir uns in einer Welt, in der nicht eingetretene Dinge schwerwiegende Konsequenzen haben. Anderton muss einen Wettlauf gegen die Zeit meistern und wird darüber hinaus von seiner tragischen Vergangenheit eingeholt – ein Hitchcock-Protagonist im Sci-Fi-Setting.

Ausgehend davon entfaltet sich der Film als nervenaufreibende, actiongeladene Verfolgungsjagd durch eine düstere Zukunftsvision, die Spielberg mit kühlen Bildern zum Leben erweckt. Nichts wirkt gemütlich oder sicher an diesem dystopischen Ort, der einem bläulich-gräulichen Labyrinth gleicht, aus dem es kein Entkommen gibt.

Atemberaubend überträgt Spielberg stilistische Eigenschaften des Film noir in einen Science-Fiction-Thriller, der nie zur Ruhe kommt und mit jeder weiteren Einstellung befremdlicher wirkt. Die Atmosphäre ist beklemmend, aber dafür umso einnehmender. Wenige Filme verfügen über eine so kompromisslose Filmsprache.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

