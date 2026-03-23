Heute im TV: Sci-Fi-Thriller mit viel Action und einer richtig originellen Idee über Unsterblichkeit

Vor und hinter der Kamera wurde dieser Sci-Fi-Kracher prominent besetzt, dennoch fiel der actiongeladene Film in vielen Kritiken durch. Einschalten lohnt sich wegen der originellen Grundidee.

Hollywoodstar Mark Wahlberg ist dem Action-Genre nicht fremd. Auch im heutigen TV-Tipp stellt er sich rasanten Verfolgungsjagden und spektakulären Stunts. Der Sci-Fi-Film Infinite - Lebe Unendlich verbindet große Blockbuster-Action mit einem originellen Konzept, das 2021 von The Equalizer-Regisseur Antoine Fuqua inszeniert wurde. Leider schöpft der Film sein Potenzial nicht voll aus.

Am heutigen Donnerstagabend, den 26. März 2026, zeigt Vox den Sci-Fi-Thriller um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Freitag um 22:15 Uhr. Alternativ streamt Infinite bei diesen Anbietern.

Infinite im TV: Mark Wahlberg erinnert sich an frühere Leben

Bereits mit 14 Jahren wurde Evan McCauley (Wahlberg) mit Schizophrenie diagnostiziert. Auch als Erwachsener plagen ihn Halluzinationen, doch sein Leben wird völlig auf den Kopf gestellt, als Unbekannte ihn plötzlich ausfindig machen und mit mysteriösen Gegenständen konfrontieren.

Evans stellt fest, dass seine Visionen keine Hirngespinste sind, sondern Erinnerungen an seine früheren Leben. Damit gehört er zu den sogenannten Infinite-Menschen, die immer wiedergeboren werden und damit auf eine Art unsterblich sind. Nun soll sich Evans dem Geheimbund anschließen, doch der scheint nicht nur gute Absichten zu haben.

Sci-Fi-Thriller Infinite fiel bei Kritiken und Publikum durch

Infinite befasst sich mit der Idee, was passiert, wenn bestimmte Menschen sich an ihre früheren Leben erinnern können – und wie das jahrhundertealte Wissen sie auch in der Gegenwart weiter beeinflusst. Damit basiert der Film lose auf dem Roman The Reincarnationist Papers des US-Autors D. Eric Maikranz aus dem Jahr 2009.

Doch die philosophischen Fragen geraten in den Hintergrund und weichen rasanter Action. Die ist zwar bildgewaltig inszeniert, tut der Handlung aber nicht gut. Auf der Bewertungsseite Rotten Tomatoes vergibt das Publikum gerade einmal 34 Prozent. Das Kritiker-Rating bildet mit 17 Prozent ein noch vernichtenderes Urteil ab. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Ein anfangs faszinierender Sci-Fi-Thriller, der jedoch schnell in Unverständlichkeit abdriftet. Infinite ist ebenso albern wie belanglos.

Dabei war die Produktion durchaus aufwendig: Wie Deadline berichtet, wurde Infinite auf drei Kontinenten gedreht, darunter in den Ländern Großbritannien, Thailand, Nepal, den USA und Mexiko.

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Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der geplante Kinostart im Sommer 2020 zunächst verschoben. Am Ende erfolgte dann eine direkte Streaming-Veröffentlichung bei Paramount+. Auch wenn die Kritiken nicht gut ausfielen, liefert Infinite einen actiongeladenen Sci-Fi-Thriller, der lockere Fernsehunterhaltung mit Star-Power bietet.