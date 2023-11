Heute im TV: Sci-Fi-Spektakel, auf das 22 Jahre hingearbeitet wurde und dann enttäuschte das Ergebnis komplett

Heute läuft ein Sci-Fi-Blockbuster mit Will Smith im TV, der aufgrund extrem aufwendiger Technik 22 Jahre in der Entwicklung war. Um dann an den Kinokassen zum Mega-Flop zu werden.

Was lange währt, wird endlich gut. Das mag für viele Beispiele aus der Filmgeschichte gelten, aber nicht für den katastrophalen Sci-Fi-Flop Gemini Man. Der Blockbuster mit Will Smith als Auftragskiller wurde über 22 Jahre entwickelt und stürzte an den Kinokassen völlig ab. Heute läuft er im TV.

Im TV: Sci-Fi-Kracher mit Will Smith, in dem ursprünglich Keanu Reeves mitspielen sollte

Gemini Man dreht sich um den US-Agenten Henry Brogan, der nach seinem Ausstieg von seinen Auftraggebern gejagt wird. Dabei steht er plötzlich einem jüngeren Klon seiner selbst gegenüber, der ihn ausschalten soll.

Schaut euch hier den Trailer zu Gemini Man an:

Gemini Man - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Verjüngungstechnik, die in Gemini Man Anwendung fand, war extrem aufwendig. Dabei wurde das Gesicht des Hauptdarstellers komplett am Computer generiert. Das Projekt befand sich bereits seit 1997 in Entwicklung und sollte vor Smith unter anderem mit Keanu Reeves oder Brad Pitt in der Hauptrolle besetzt werden.

Mehr zum Thema: Warum der Sci-Fi-Kracher Gemini Man nach 22 Jahren floppte

Wann läuft Gemini Man im TV?

Als Gemini Man 2019 endlich im Kino erschien, Deadline zufolge soll er 111 Millionen US-Dollar Verlust gemacht haben.

Gemini Man läuft am heutigen Montag, den 13. November 2023, um 22:15 Uhr im ZDF. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Blockbuster auch am 15. November um 00:30 Uhr nachholen.

Im TV verpasst? Gemini Man bei Amazon kaufen oder leihen *

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

