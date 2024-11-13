Heute läuft ein nervenzerfetzendes Spannungsmeisterwerk im TV: Das Ende ist einfach unvergesslich

Mehr Spannung und hirnverknotendes Thriller-Kino als in diesem Meisterwerk werdet ihr heute Abend wohl nirgendwo anders zu Gesicht bekommen. Unser TV-Tipp für den Sonntag.

Er selbst mag Shutter Island mittlerweile zwar nicht mehr so gern, aber Martin Scorseses Thriller wird nach wie vor von Fans und Kritik gefeiert. Aus gutem Grund: Hier trifft Leonardo DiCaprio auf eine Insel voller psychisch kranker Straftäter und nichts ist, wie es scheint. Das Spektakel läuft heute Abend um 22:15 Uhr auf Arte. Alternativ könnt ihr den Film bei Amazon Prime und Co. streamen.

Heute im TV: Worum geht's in Shutter Island?

Die U.S. Marshals Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) und Chuck Aule (Mark Ruffalo) sollen auf Shutter Island einen mysteriösen Fall rund um eine verschwundene Insassin des Ashcliffe Hospitals für psychisch gestörte Schwerverbrecher untersuchen. Auf der Insel angekommen, erlebt aber vor allem Teddy sein blaues Wunder.

Auf Shutter Island geht nämlich ganz offensichtlich einiges nicht mit rechten Dingen zu. Der behandelnde Arzt ist bereits abgereist, das Personal verhält sich feindselig und abweisend, sogar die Insassen benehmen sich noch seltsamer als erwartet. Zusätzlich wird der U.S.-Marshal von furchtbaren Flashbacks aus dem Zweiten Weltkrieg geplagt und dann zieht auch noch ein schwerer Sturm auf, der die Insel von der Außenwelt abschneidet.

Shutter Island schockiert mit heftigen Twists am Ende, kann aber auch davor schon begeistern

Wieder einmal haben wir es hier mit einem dieser Filme zu tun, über die man am besten so wenig wie möglich weiß. Vor allem die Plot-Twists am Ende sollten nicht gespoilert werden, damit die Überraschungen ihre bestmögliche Wirkung entfalten können. Lasst euch nur so viel gesagt sein, dass sie es wirklich in sich haben.

Aber auch bis es so weit ist, spinnt Martin Scorsese ein immer enger werdendes, äußerst bedrohlich-beklemmendes Netz, das auch die Zuschauer mit der Zeit dazu bringt, alles in Frage zu stellen. Wer kein Problem mit harten Schockmomenten, Horror-Einflüssen und jeder Menge nervenzehrender Spannung hat, kommt bei diesem Psycho-Thriller voll und ganz auf seine oder ihre Kosten.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

