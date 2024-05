Heute im TV: So einen brutalen Western mit FSK 16 habt ihr wahrscheinlich noch nie gesehen

Western, Rache-Thriller, düsteres Drama – der heute TV-Tipp spielt mit den Genres und schafft eine ständige Bedrohung, die es in sich hat. Kaum zu glauben, dass es hier noch die FSK 16 Freigabe gab.

Beim Genre Western denkt man wohl zuallererst an Männer mit Revolvern, die auf Pferden durch die Prärie reiten. Frauen sind Randfiguren oder hilflose Opfer, die gerettet werden müssen. Martin Koolhovens Western Brimstone beschäftigt sich jedoch in erster Linie mit der Hilflosigkeit von Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft, nur dass diese sich ausschließlich selbst retten können. Der atmosphärisch dichte und grausame Western-Thriller läuft heute Abend im TV.

TV-Tipp am Samstag: Worum geht es im düsteren Western Brimstone?

Am Ende des 19. Jahrhunderts lebt am Rande einer kleinen Stadt die stumme Geburtshelferin Liz (Dakota Fanning) zusammen mit ihrer Familie ein hartes, aber zufriedenes Leben. Als Liz eine komplizierte Geburt begleitet, entscheidet sie sich eigenständig für das Leben der Frau und gegen das des Kindes, womit sie den Zorn der Einwohner:innen auf sich zieht. Doch nicht nur den. Auch der neue Priester (Guy Pearce) scheint es auf Liz abgesehen zu haben. Sie ist davon überzeugt, dass er nur gekommen ist, um sie zu bestrafen.

Kinostar In Brimstone ist die Bedrohung immer spürbar

Brimstone vermischt blutige Horror-Elemente mit starken Figuren

Brimstones Stärke liegt in der unglaublich dichten Atmosphäre, die Raum für Spekulationen lässt. Haben wir es mit übernatürlichen Mächten zu tun oder ist das Böse eine rein irdische Bedrohung? Wer ist hier der Wolf im Schafspelz und von welchen Motiven werden die Figuren geleitet?

In vier nicht chronologischen erzählten Kapiteln entblättert Brimstone langsam seine Geschichte – langsam, aber nicht langweilig. Ganz im Gegenteil, in einigen Szenen überrascht dann doch die FSK 16 Freigabe, denn die blutigen Horror-Elemente haben es in sich. Dabei wirken diese nicht wie Effekthascherei, sondern fügen sich gekonnt in die brutale Realität des Western ein.

In der Filmkritik auf FILMSTARTS schreibt Lutz Granert:

Koolhoven macht aus seiner Abneigung gegen den christlichen Fundamentalismus keinen Hehl – statt auf eine verklärende bis rührselige Wildwest-Romantik zu setzen, übt er selbst mit seinen oft nah am Grindhouse vorbeischleifenden Genreprovokationen immer auch Kritik an einem Patriarchat, das Frauen nur die Rolle der untertänigen Ehefrau oder der rechtlosen Hure zugesteht.

Obwohl sich Koolhoven viel Zeit nimmt, um seine Figuren zu entwickeln, kommen während der stolzen Laufzeit von zweieinhalb Stunden keinen Längen auf. Die Mischung aus Thriller, Drama und Western entfesselt einen Sog, der es in sich hat.

Wann läuft der Western-Schocker Brimstone im TV?

3Sat zeigt Brimstone am heutigen Samstag, den 11. Mai 2024 um 23:00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt den Western jederzeit bei Amazon Prime Video als Stream kaufen oder leihen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.