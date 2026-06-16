Heute im TV: Starker Thriller-Geheimtipp mit Sebastian Stan, der euch mit seinen Wendungen umhaut

Am Sonntag läuft ein spannender Psycho-Horror-Thriller im TV. In der Story über die moderne Dating-Welt mutiert Marvel-Star Sebastian Stan zum Liebhaber mit verstörenden Abgründen.

Viele kennen Sebastian Stan vor allem als Bucky Barnes aka Winter Soldier aus dem Marvel Cinematic Universe. In Filmen wie I, Tonya oder der polarisierenden Serie Pam & Tommy hat der Schauspieler aber auch gezeigt, was er außerhalb des MCU für ein wandelbarer Schauspieler ist.

Seine bisher verstörendste Rolle spielt Stan in dem unterhaltsamen, sehr stilsicher inszenierten Psycho-Horror-Thriller Fresh, der am Sonntag um 22:05 Uhr auf RTL ZWEI läuft. Darin trifft die Hauptfigur nach schrecklichen Dates auf Stans Charakter, der hinter dem liebenswürdigen Charme grausame Abgründe versteckt.

Wenn ihr den Film im TV nicht schauen könnt, gibt es auch eine Streaming-Option.

Thriller-Tipp heute im TV: Fresh entfesselt die Dating-Hölle als bizarren Albtraum

Am Anfang wirkt das Spielfilmdebüt von Mimi Cave nicht mal wie ein Horrorfilm. Stattdessen beginnt die Handlung von Fresh als typische, handwerklich verspielte Indie-Komödie rund ums moderne Dating-Leben. Hier herrschen zwischen oberflächlichen Apps und peinlichen Verabredungen viel Einsamkeit und Frust.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Fresh:

Fresh - Trailer (Deutsch) HD

Schließlich trifft die Protagonistin Noa (Daisy Edgar-Jones aus der beliebten Serie Normal People) aber doch ihren scheinbaren Traummann. Mit dem attraktiven, charismatischen Chirurg Steve (Sebastian Stan) hat sie direkt nach dem ersten Date Sex, wonach er sie zu einem Wochenendtrip in sein abgelegenes Ferienhaus einlädt.

Erst nach einer halben Stunde setzt in Fresh dann der Vorspann ein und es ist klar, dass wir mit Noa in einem Albtraum gelandet sind.

Psycho-Horror-Thriller im TV: Fresh mit Sebastian Stan ist definitiv einen Blick wert

Nach der langen Einführung gestaltet Mimi Cave ihren Film aber als überraschend stilsicheren Mix aus beklemmender Anspannung und schwarzhumorigen Spitzen. Das bizarre Szenario verpackt die Regisseurin in sehr schicke Bilder, die das härteste Grauen oft nur andeuten oder als morbides Kopfkino präsentieren.

Neben dem geschmackvollen Soundtrack aus lässigen Oldies und Hipster-Darlings wird Fresh von der komplexen Chemie zwischen Daisy Edgar-Jones und Sebastian Stan getragen. Beide werfen sich mit einem Elan in ihre Rollen, der den Horrorfilm zur Achterbahnfahrt der Extreme macht. Und nach dem Film seht ihr euren nächsten Teller Spaghetti Bolognese garantiert mit anderen Augen.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juli 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

