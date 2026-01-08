Heute im TV: Super unterhaltsame Fantasy-Fortsetzung, die zu einer Milliarden-Reihe gehört

Die gelungene Fortsetzung eines Fantasy-Franchise sorgt heute im TV mit actionreichem Chaos und viel Humor für beste Unterhaltung. Zum hochkarätigen Cast gesellen sich neue Gesichter.

Mit Nachts im Museum 2 läuft heute Abend eine großartige Fantasy-Reihe im Fernsehen, die beste Familienunterhaltung bietet. Die Fortsetzung baut den Erfolg des ersten Teils konsequent aus und setzt erneut auf eine Mischung aus Abenteuer, Humor und historischen Figuren, die zum Leben erwachen.

Kabel eins strahlt den Film am heutigen Dienstag, dem 13. Januar 2026, um 20:15 Uhr aus. Die Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf Mittwoch um 00:40 Uhr. Alternativ gibt es hier Anbieter, die Nachts im Museum 2 streamen.

Fantasy-Abenteuer Nachts im Museum 2 im TV: Exponate erwachen erneut zum Leben

Im zweiten Teil wechselt Nachtwächter Larry Daley (Ben Stiller) seinen Arbeitsplatz und ist nun im gigantischen Smithsonian in Washington tätig. Doch zahlreiche Exponate aus dem New Yorker Naturkundemuseum werden ebenfalls dorthin verlegt und schnell bricht das Chaos wieder aus.

Denn der finstere Pharao Kahmunrah (Hank Azaria) will mithilfe einer magischen Tafel die Macht an sich reißen und die Welt der Menschen erobern. Larry muss erneut eingreifen und sich mit seinen alten und neuen Verbündeten zusammenschließen, um die finsteren Pläne zu vereiteln.

Wie schon im ersten Teil lebt auch der zweite von dem rasanten Tempo, den unterhaltsamen Figuren und dem kurzweiligen Wechsel zwischen Action und Komik. Dabei nutzt die Fortsetzung die Möglichkeiten des neuen Schauplatzes clever aus und erweitert das Universum der Reihe mit vielen neuen Ideen.

Die Nachts im Museum-Reihe soll bald weitergehen

Im hochkarätigen Cast gibt es unter anderem ein Wiedersehen mit Stiller, Robin Williams und Owen Wilson. Doch auch neue Schauspieler:innen sind zu sehen, allen voran Amy Adams als Pilotin Amelia Earhart. Mit den neuen Figuren wird frischer Wind ins Franchise gebracht, das ein weiteres Mal mit Charme und Witz überzeugt.

Kein Wunder also, dass nach dem Film noch zwei weitere folgten, selbst wenn die Besucherzahlen merklich nachließen. Während Nachts im Museum noch knapp 580 Millionen US-Dollar einspielen konnte, brachte Nachts im Museum 3 - Das geheimnisvolle Grabmal nur noch 353 Millionen ein, knapp das Doppelte der Produktionskosten (via The Numbers ).

Der animierte Bonusfilm Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück wurde direkt beim Streaming-Anbieter Disney+ veröffentlicht. Trotz sinkender Besuchszahlen spielte das Franchise insgesamt etwa 1,3 Milliarden ein. Grund genug, die Reihe noch einmal aufleben zu lassen.

Laut einem Variety-Artikel von Juli 2025 soll die Reihe durch ein Reboot und mit neuen Charakteren wiederbelebt werden. Ob auch alte zurückkehren werden, wo das Ganze spielen und wer Regie führen wird, ist noch nicht bekannt.

Bis es Neuigkeiten zum Nachts im Museum-Reboot geben wird, könnt ihr euch von der Original-Reihe bestens unterhalten lassen. Die bietet alles, was ein gelungener Fernsehabend mit der ganzen Familie braucht.