Heute im TV: Teil 2 der besten Fantasy-Reihe aller Zeiten

Die Reboots boomen, doch dieses Fantasy-Meisterwerk bleibt von einer Neuauflage verschont, denn dieses Epos ist kaum zu steigern. Dennoch dürfen sich Fans auf ein Spin-off der Reihe freuen.

ProSieben zeigt heute den zweiten Teil der großen Fantasy-Trilogie von Regisseur Peter Jackson. Mit Der Herr der Ringe: Die zwei Türme vergrößert er die Welt von Mittelerde und steigert die Gefahren für die tapferen Helden. Bei unserer Community ist er mit einer Wertung von 8,2 von 10 Punkten der stärkste Film der Reihe. Und auch bei den besten Abenteuer- und den besten Fantasyfilmen aller Zeiten landet er bei uns auf Platz 1.

Am heutigen Montag, den 15. Dezember 2025 zeigt der Sender Der Herr der Ringe: Die zwei Türme um 20:15 Uhr. Eine Wiederholung gibt es zwar nicht, doch ihr findet den Film auch bei verschiedenen Anbietern zum Streamen.

Der Herr der Ringe 2 im TV: Das Fantasy-Epos geht weiter

Im zweiten Teil müssen die Gefährten getrennte Wege gehen, was die Reise für die Zuschauenden umso spannender macht. Die beiden Hobbits Frodo (Elijah Wood) und Sam (Sean Astin) treffen auf das Wesen Gollum (Andy Serkis), welcher einst dem Ring völlig verfallen war. Er soll den beiden den Weg nach Mordor zeigen, doch Gollum ist kaum zu trauen.

In der Zwischenzeit bereiten sich die Gefährten Aragorn (Viggo Mortensen), Gimli (John Rhys-Davies) und Legolas (Orlando Bloom) mit den Menschen auf die große Schlacht vor. Denn Sarumans gewaltige Uruk-hai-Armee wächst und nur ein Wunder kann sie noch vor dem Tod bewahren.



Nicht ohne Grund gilt Die zwei Türme bei vielen Fans als der stärkste Film der Trilogie. Neben der erzählerischen Struktur und der tiefergehenden Figurenentwicklung ist es vor allem die monumentale Schlacht, die den Film so großartig macht. Ganze vier Monate dauerten die Dreharbeiten für die 40-minütige Sequenz, die bei Nacht gedreht wurde.



Der Herr der Ringe: Gollum bekommt eigenen Film

In Die zwei Türme lernen wir mit Gollum einen der spannendsten Charaktere der ganzen Reihe näher kennen. Andy Serkis verleiht dem Wesen eine tragische Komplexität, die überzeugend zwischen zwei Persönlichkeiten hin und her springt und für Mitleid und Schrecken gleichermaßen sorgt.

So ist Gollum zu einem Fanliebling geworden, der nun mit The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum seinen eigenen Film erhält. Serkis wird dabei nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera als Regisseur mitwirken. Peter Jackson ist als Produzent dabei. Im Film soll Gollums Hintergrundgeschichte erzählt werden und der Teil seiner Reise, der in früheren Werken keine Zeit hatte. Es ist also durchaus möglich, dass wir auch noch einmal die Gefährten zu Gesicht bekommen werden.

Aktuell ist der Kinostart in Deutschland für den 16. Dezember 2027 geplant. Der perfekte Zeitpunkt also, um sein Wissen über Gollum mit Der Herr der Ringe: Die zwei Türme wieder aufzufrischen.