Heute im TV: Teil 2 einer großartigen Fantasy-Reihe, deren Ende wir sehr wahrscheinlich niemals sehen werden

Wer sich gerne in magische Fantasy-Welten entführen lässt und auch nichts gegen einen Schuss Bürokratie einzuwenden hat, wird heute Abend im TV bestens bedient. Nach Teil 3 ist das Franchise aber wohl am Ende.

Für die Harry Potter-Filmreihe wurden sehr viele kreative Entscheidungen getroffen, die sich im Nachhinein größtenteils als richtig herausstellten. Dasselbe kann man leider nicht unbedingt von deren Spin-off-Trilogie Phantastische Tierwesen behaupten, die zwar ebenfalls eine faszinierende magische Welt zum Leben erweckt, in puncto flüssiger Erzählung und dichter Atmosphäre aber nicht immer sattelfest wirkt.

Am deutlichsten lässt sich das an der Besetzung des Hauptschurken der Reihe erkennen: Der böse Zauberer Gellert Grindelwald wird nämlich von gleich drei verschiedenen Schauspielern (Colin Farrell, Johnny Depp, Mads Mikkelsen) verkörpert.

Heute Abend läuft mit Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen Teil 2 der Trilogie im TV, in dem Johnny Depps New Wave-Version des schwarzen Magiers zu sehen ist, nachdem er im Vorgänger bereits einen Kurzauftritt absolvieren durfte. Sat.1 strahlt den Film am 18. April um 20:15 Uhr aus. Ansonsten könnt ihr den Film mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Phantastische Tierwesen 2 heute im TV: Darum geht's im Fantasy-Abenteuer

Nach seinem wilden Abenteuer in New York City, das mit der großflächigen Zerstörung ebenjener Stadt endete, verschlägt es den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) nach Paris. Obwohl er einem Ausreiseverbot unterliegt, wird er von Albus Dumbledore (Jude Law) in die europäische Metropole geschickt, um den gefährlichen Magier Credence Barebone (Ezra Miller) aufzuspüren.

Der geheime Auftrag erhält zusätzliche Brisanz, da auch der aus der Gefangenschaft entflohene Zauberer Gellert Grindelwald (Depp) in Paris sein Unwesen treibt. Gemeinsam mit seinen treuen Gefährt:innen Tina Goldstein (Katherine Waterston) und Jacob Kowalski (Dan Fogler) begibt sich Newt in Lebensgefahr, um den dunklen Kräften Einhalt zu gebieten.

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Johnny Depps Grindelwald musste nach Phantastische Tierwesen 2 umbesetzt werden

So turbulent wie die Handlung der Phantastische Tierwesen-Trilogie ging es auch hinter den Kulissen der Filme zu. So musste Johnny Depp das Franchise nach Teil 2 verlassen und wurde für den Nachfolger Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse schließlich durch Mads Mikkelsen ersetzt.

Welchen Grindelwald-Darsteller man bevorzugt, ist sicherlich Geschmackssache, doch Farrell (Teil 1), Depp (Teil 2) und Mikkelsen (Teil 3) bringen definitiv jeweils ihre ganz eigenen Vorzüge mit. Depps Version des Bösewichts ist vor allem optisch die exzentrischste, auch wenn sich der Fluch der Karibik-Star hier sonst angenehm zurückhält und damit positiv überrascht.

Auch wenn die Phantastische Tierwesen-Reihe ursprünglich auf fünf Filme ausgelegt war, fiel das finanzielle Einspielergebnis von Teil zu Teil enttäuschender aus. Nachdem der dritte Film nochmal deutlich hinter den kommerziellen Erwartungen zurückgeblieben ist, scheint das Schicksal dieses Fantasy-Universums besiegelt worden zu sein.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2024 auf Moviepilot erschienen.