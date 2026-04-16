Heute im TV: Teil 3 einer der besten Action-Reihen, der mit nervenzerfetzender Idee das Franchise revolutionierte

Im Free-TV könnt ihr euch heute Abend einen Action-Klassiker gönnen, der es überaus erfolgreich geschafft hat, aus der Formel seiner legendären Reihe auszubrechen.

Mit Stirb langsam haben sich Bruce Willis und John McTiernan ein Action-Denkmal gesetzt. Das Kunststück haben sie im zweiten Teil dann nochmal genauso aufgeführt, aber mit Teil 3 ist es ihnen gelungen, neue Akzente zu setzen. Spannender, witziger und atemloser als die beiden Vorgänger: Stirb Langsam - Jetzt erst recht läuft heute Abend im TV.



RTL Zwei strahlt das Action-Highlight am 17. April um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr den dritten Stirb langsam-Teil jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Darum geht's im TV-Tipp Stirb langsam 3

John McClane (Bruce Willis) ist ein abgehalfterter Polizist mit Alkoholproblem und gescheiterter Ehe, aber auch einer illustren Vergangenheit. Die holt ihn jetzt in Form eines sadistischen Terroristen ein, der ganz New York zu seiner Spielwiese auserkoren hat. Er droht damit, Bomben in Schulen hochgehen zu lassen – wenn John McClane es nicht schafft, seine Rätsel zu lösen.

So entwickelt sich eine unglaublich chaotische Schnitzeljagd, in der Bruce Willis wie wild durch die Stadt hetzt, um so viele Menschen wie möglich zu retten. Unterstützt wird er dabei von dem unfreiwillig mit hineingezogenen Zeus Carver (Samuel L. Jackson), der dem Ganzen wenig überraschend so gar nichts abgewinnen kann.

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Stirb Langsam 3 geht einen anderen Weg als die beiden Vorgänger und das zahlt sich richtig aus

Stirb langsam hat sich innerhalb kürzester Zeit zum absoluten Kultfilm und einer Blaupause für Action-Streifen entwickelt: Ein verletzlicher, nahbarer Allerweltsmann muss im Alleingang gegen ganze Horden antreten und tut das meist in einer bestimmten Location. Sei es ein Hochhaus wie im ersten Teil oder ein Flughafen wie im zweiten. Aus anderen Filmen kennen wir Schiffe, Busse, Flugzeuge, das Weiße Haus und so weiter.

Stirb langsam 3 aka Jetzt erst recht verabschiedet sich aber glücklicherweise von diesem Konzept und brilliert mit der genialen Idee, dem Franchise durch eine absolut katastrophale Schnitzeljagd frischen Wind und neues Leben einzuhauchen. Dazu kommt mit Samuel L. Jacksons Zeus ein weiterer, schillernder Hauptcharakter und fertig ist der überaus explosive, witzige und massiv unterhaltsame Action-Blockbuster.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.