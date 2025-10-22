Heute im TV: Teil 3 einer großartigen Fantasy-Reihe, deren Ende wir sehr wahrscheinlich niemals sehen werden

Ein großer Fantasy-Blockbuster läuft heute Abend zur besten Sendezeit im TV. Es handelt sich um den dritten Teil einer Reihe, für die noch deutlich Größeres geplant war.

Obwohl die Hauptreihe vor über zehn Jahren ihren Abschluss fand, lebt das Harry Potter-Vermächtnis weiter. Das Fantasy-Universum wird weiterhin ausgebaut bzw. bald sogar komplett neu aufgelegt. Zuletzt beeindruckte vor allem der Ableger um Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore und den bösen Zauberer Gellert Grindelwald.

Befand sich in Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind noch der Magizoologe Newt Scamander im Mittelpunkt der Geschehnisse, hat sich der Fokus der Prequel-Reihe inzwischen verlagert. Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse beinhaltet deutlich mehr Szenen mit Dumbledore und Grindelwald.

Harry Potter-Prequel im TV: Phantastische Tierwesen 3 könnte der letzte Teil der Fantasy-Reihe sein

In Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen wurde die Rivalität zwischen den mächtigen Zauberern bereits angedeutet. Nun erfahren wir mehr. In der Fortsetzung erleben wir hautnah den Countdown zu einem Krieg, der die Zauberwelt für immer verändern soll. Fraglich ist jedoch, ob wir das Ende je sehen werden.

Hier könnt ihr den Trailer zu Phantastische Tierwesen 3 schauen:

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ursprünglich wurde die Phantastische Tierwesen-Reihe auf fünf Filmen ausgelegt. Davon sind bisher jedoch nur drei erschienen – und die Kinozahlen wurden von Teil zu Teil schlechter. Bewegte sich das Prequel anfangs auf Harry Potter-Niveau, markiert die jüngste Fortsetzung ein neues Box-Office-Tief für das gebeutelte Franchise.

Im April 2022 schrieb Variety in einem Bericht, dass die Fortführung von Phantastische Tierwesen vom Erfolg des dritten Teils abhängig ist. Von offizieller Seite gab es seit dem Kinostarts kein Update mehr. Hauptdarsteller Eddie Redmayne machte mit seiner letzten Aussage zu Phantastische Tierwesen 4 und 5 wenig Hoffnung.

Ich kann nichts dazu sagen. Das ist eher eine Frage, die [Autorin] J.K. Rowling, Regisseur [David Yates] und [das Studio] Warner Bros. betrifft. Ich weiß nichts, fürchte ich. Da kann ich wenig weiterhelfen. Aber ich liebe es, Newt zu spielen. Er ist ein liebevoller Mensch.

Fantasy-Niederlage: Teil 4 und 5 von Phantastische Tierwesen sind inzwischen sehr unwahrscheinlich

Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass die ausstehenden Fortsetzungen doch noch umgesetzt werden. Nicht zuletzt befindet sich Phantastische Tierwesen gerade an einemin der Harry Potter-Geschichte. Realistisch gesehen, werden Teil 4 und 5 allerdings nicht in absehbarer Zukunft kommen.

Stattdessen befindet sich aktuell eine Neuverfilmung der Hauptreihe in Arbeit. Seit Juli laufen die Dreharbeiten für die Harry Potter-Serie, die mit einem (fast) komplett neuem Cast daherkommt und die Geschichte in Form von sieben Staffeln aufbereiten will. Über die Phantastische Tierwesen-Filme spricht bei Warner Bros. niemand mehr.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im November 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.