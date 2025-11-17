Heute im TV: Teil 5 der größten Fantasy-Reihe unserer Zeit

Heute Abend steht die Zauberwelt am Abgrund. Der fünfte Teil der großen Fantasy-Reihe zeigt den Wendepunkt und widmet sich ernsten Themen. Freut euch auch auf einen der stärksten Showdowns.

Mit Harry Potter und der Orden des Phönix erreichte die legendäre Fantasy-Saga einen spürbar düstereren Wendepunkt. Im fünften Teil, der heute Abend im TV läuft, ist Hogwarts längst kein geschützter Ort mehr. Die Bedrohung wird immer greifbarer und Harry wächst endgültig in die Rolle des Widerstandskämpfers hinein.

Am heutigen Samstag, den 22. November 2025 zeigt Sat.1 den Fantasy-Blockbuster um 20:15 Uhr. Die Wiederholung läuft am Sonntag um 15:20 Uhr. Wer Harry Potter 5 im Fernsehen verpasst hat, kann die Reihe bei Netflix und weiteren Anbietern streamen.

Harry Potter 5 im TV: Die Rückkehr des Dunklen Lords

Nachdem Harry (Daniel Radcliffe) während der Sommerferien in der Muggelwelt von Dementoren angegriffen wurde, ist die Rückkehr Voldemords gewiss. Jedoch weigert sich das Zaubereinministerium, diese Tatsache anzuerkennen und diskreditiert Harry und Hogwarts-Rektor Dumbledore (Michael Gambon) öffentlich.

Die Situation eskaliert, als das Ministerium die Kontrolle über Hogwarts übernimmt und Dolores Umbridge (Imelda Staunton) mit strenger Hand die Schule leitet. Harry und seine Verbündeten organisieren sich heimlich zu einer Armee, um sich selbst gegen die dunklen Künste verteidigen zu können, denn die Bedrohung wird immer größer.



Harry Potter 5: Ernste Themen und ein spannendes Finale

David Yates der ab diesem Film den Regieposten der Reihe übernahm, inszenierte Der Orden des Phönix in kalten Farben. Die Teenager-Probleme rücken in den Hintergrund, stattdessen wird es politisch. Überwachung, Propaganda, Manipulation – Hogwarts wird instrumentalisiert und die Schüler:innen durch Misstrauen gegeneinander ausgespielt.

Die Entmachtung Dumbledores, der als Inbegriff für Gerechtigkeit stand, zeigt, dass nichts mehr sicher ist und die Teenager:innen von den Erwachsenen keinen Schutz mehr erwarten können. Stattdessen wächst Harry endgültig in seine Rolle als Anführer hinein.

Das universelle Thema des Aufstiegs eines autoritären Systems verleiht dem fünften Teil eine ernsthafte und emotionale Tiefe. Das sehen aber nicht alle so. Im großen Moviepilot-Ranking entsprang zum fünften Teil eine lebhafte Diskussion.

Während die früheren Harry Potter-Teile trotz aller Bedrohung auch viele lustige Szenen zeigen, gibt es in Der Orden des Phönix nur noch kleine Momente der Hoffnung. Auch das dramatische und visuell starke Finale setzt den Ton für die kommenden Filme und zeigt, dass der Krieg zwischen Gut und Böse unausweichlich ist.