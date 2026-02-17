Heute im TV: Thriller-Marathon mit einer echten Action-Legende und jeder Menge Spannung

Heute könnt ihr gleich mit zwei Thrillern etwas mehr Spannung in euren Abend bringen. Mit dabei ist eine echte Action-Legende. Worauf wartet ihr noch?

Liam Neeson hat sich mit der Zeit einen Ruf als Garant für spannende Action-Thriller erarbeitet und macht seinem Namen auch in The Commuter alle Ehre. An das Vermächtnis der Action-Legende Bruce Willis kommt er aber natürlich noch lange nicht heran. Dessen Death Wish kommt heute ebenfalls im TV.

Zuerst könnt ihr euch The Commuter am heutigen Donnerstag, den 19. Februar ab 20:15 Uhr bei Vox anschauen. Direkt im Anschluss ab 22:25 Uhr kommt dann Death Wish mit Bruce Willis, der bis um 0:30 Uhr dauert und am Samstag wiederholt wird. Selbstverständlich lassen sich die beiden Thriller auch jederzeit online streamen, zum Beispiel bei diesen Anbietern hier.

Thriller heute im TV: Darum geht's in The Commuter mit Liam Neeson

Der Versicherungsvertreter Michael (Liam Neeson) pendelt täglich mit dem Zug zur Arbeit. Eines Tages wird er unverhofft zum Ziel einer überraschenden Erpressung und Verschwörung. Dabei hat das Ganze mit einem verheißungsvollen Angebot begonnen: Eine mysteriöse Fremde (Vera Farmiga) bietet Michael 100.000 Dollar, wenn es ihm gelingt, einen Menschen an Bord des Zuges ausfindig zu machen. Michael nimmt an, ohne zu ahnen, worauf er sich eigentlich einlässt.

The Commuter funktioniert wie viele andere Action-Thriller auch und zehrt vor allem davon, an Bord eines Zuges zu spielen. In der beengten Atmosphäre und unter stetigem Zeitdruck wird es schnell spannend und mit fortschreitender Laufzeit immer komplizierter. Der Thriller ist zwar nicht ganz so gut wie die bisherigen Zusammenarbeiten des Regisseurs mit Liam Neeson (Unknown Identity, Non-Stop und Run All Night), bietet aber durchaus grundsolide Unterhaltung.

Was passiert in Death Wish mit Action-Legende Bruce Willis?

Bruce Willis tritt in die Fußstapfen von Charles Bronson. Death Wish ist ein Remake des im Original gleichnamigen Ein Mann sieht rot. Eigentlich handelt es sich bei Hauptfigur Paul Kersey um einen friedliebenden Familienvater. Als er durch eine Gewalttat Frau und Kind verliert, sieht er rot und schwört Rache. Ohne Rücksicht auf Verluste zieht er los, um die Täter ausfindig zu machen und sie seine persönliche, sehr spezielle Form der Gerechtigkeit spüren zu lassen.

Dabei kommt ein geradliniger, harter und immer noch überraschend guter Action-Film heraus, wie wir ihn von Bruce Willis gewöhnt sind. Der entfaltet hier seine ganze Wucht und Leinwandpräsenz, gekonnt von Eli Roth in Szene gesetzt. Wenn ihr nach einem echten Raubein sucht, das ordentlich aufräumt und in wohliger Nostalgie an klassische Actionbrecher schwelgen wollt, seid ihr hier genau richtig.