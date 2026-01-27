Heute im TV: Tom Cruise ging so sehr in dieser Rolle auf, dass er darauf bestand, sich nur mit drei Fingern seiner linken Hand anzuziehen

Um als Stauffenberg überzeugend aufzutreten, zeigte Tom Cruise vollen physischen Einsatz. Dabei nahm er seine Rolle vom Dreh mit nach Hause und ihr könnt das Ergebnis heute im Fernsehen schauen.

In Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat spielte Tom Cruise die Hauptrolle des Claus Schenk von Stauffenberg. Er war so überzeugt von der Rolle, dass er sich auch privat auf dieselbe Art anziehen wollte, wie Stauffenberg es getan hat. In einem Einsatz in Tunesien hatte Stauffenberg sein linkes Auge, seine rechte Hand sowie zwei Finger der linken Hand verloren. Ihr könnt dem Film heute im TV sehen.

Für Tom Cruise war Stauffenberg die Herausforderung, auf die er gewartet hatte – er legte die Rolle nicht ab

Der historische Film dreht sich um Stauffenbergs Beteiligung an dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler aus dem Jahr 1944. Die Regie übernahm Bryan Singer (Bohemian Rhapsody), während Christopher McQuarrie (Mission Impossible: The Reckoning) das Drehbuch schrieb.

Tom Cruise wollte der historischen Rolle gerecht werden und erzählt in einem Behind the Scenes-Video :

Ich habe viel geübt, mich nur mit den Fingern und ohne eine Hand anzuziehen und zu bewegen. Stauffenberg bestand darauf, weiter zu schreiben, also habe ich mit meiner linken Hand geübt. Er wollte nie Hilfe. Obwohl seine Beine verletzt waren, arbeitete er sehr hart daran, dass niemand etwas bemerkte.

Hier könnt ihr euch das volle Video zur Entstehung des Films ansehen:

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Und Tom Cruise hielt Wort: Fortan bewegte er sich, bis der Film im Kasten war, nur noch mit Augenklappe durch den Alltag und versuchte, ausschließlich drei Finger seiner linken Hand zu benutzen.

Die Nachkommen von Stauffenberg haderten übrigens mit der Besetzung von Tom Cruise wegen seiner Mitgliedschaft bei Scientology und lehnten ihn als Darsteller offen ab. Doch Tom Cruise blieb dabei.

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Wann läuft Operation Walküre mit Tom Cruise im Fernsehen?

Den Hollywoodfilm Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat könnt ihr heute, am 28. April, zur Primetime um 20.15 Uhr bei Kabel eins schauen. Alternativ gibt es den Geschichts-Thriller auch bei Amazon Prime Video im Abo.



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