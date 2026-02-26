Heute im TV: Über 4 Stunden Kriegsfilm-Marathon, der mit zwei Meisterwerken erschüttert und begeistert

Das TV-Programm hält heute für euch zwei echte Film-Klassiker und ultra-harte Antikriegsfilme für euch bereit. Aber ihr werdet sie so schnell nicht wieder vergessen.

Der Anfang des einen Films und das Ende des anderen brennen sich in euer Gedächtnis ein, das versprechen wir euch. Gemeint sind natürlich die beiden absoluten Kriegsfilm-Schwergewichte Der Soldat James Ryan von Steven Spielberg und Full Metal Jacket von Stanley Kubrick.

Die beiden Meisterwerke laufen heute hintereinander im TV, und zwar ab 20:15 Uhr bei Kabel eins. Zuerst kommt Der Soldat James Ryan und dauert bis 23:40 Uhr (fast vier Stunden!) und im Anschluss gibt es dann Full Metal Jacket zu sehen. Es handelt sich bei James Ryan allerdings um eine laut Schnittberichte um 5:41 Minuten gekürzte Fassung.

Beide Filme werden am Montag beziehungsweise Dienstag in den frühen Morgenstunden (ungekürzt) wiederholt. Ihr könnt sie aber natürlich auch jederzeit online streamen, und zwar bei diesen Anbietern.

Heute im TV: Darum geht's in Der Soldat James Ryan

Zunächst erleben wir die Landung der Alliierten in der Normandie aka den D-Day aus der Perspektive der dort ankommenden US-Soldaten. Eine Szene, die an Brutalität und Schrecken kaum zu überbieten ist (hier dürfte wohl auch am heftigsten gekürzt worden sein). Eigentlich sollen Captain John Miller (Tom Hanks) und seine Soldaten 1944 aber hinter feindlichen Linien den Fallschirmspringer James Ryan (Matt Damon) finden und retten.

Der Soldat James Ryan ist aber nicht nur durch die Anfangsszene in die Filmgeschichte eingegangen (auch wenn ihr diese Bilder aus der ungekürzten Fassung wohl wirklich nie wieder aus dem Kopf kriegen werdet), sondern wurde auch insgesamt durch seine realistische, schonungslose und harte Darstellung der Gräuel des Krieges zu einem echten Klassiker. Gewonnen hat Steven Spielbergs Film 5 Oscars und war für sechs weitere nominiert.

Noch ein Kriegsfilm, wie es keinen Zweiten gibt: Das ist die Story von Full Metal Jacket

In den USA der 1960er Jahre braucht die Armee neue Männer, um sie in den Krieg schicken und an der Front verheizen zu können. Die Ausbildung einer Gruppe junger Marines fällt dank des sadistischen Ausbilders Sergeant Hartman (R. Lee Ermey) extrem degradierend und traumatisierend aus. Private Joker (Matthew Modine) muss aber nicht nur unter dieser Brutalität leiden, sondern auch unter der des echten Vietnamkrieges und unter dem Leid seiner Kumpanen.

Full Metal Jacket - Trailer 4K (Englisch) HD

Neben Steven Spielberg hat sich auch Regie-Legende Stanley Kubrick an einem (Anti-)Kriegsfilm versucht – und wenig überraschend ebenfalls ein zeit- und schonungsloses Meisterwerk geschaffen. Spätestens, wenn ein ganz bestimmter Rekrut stirbt oder es an die Front geht, bleibt auch dem letzten Bundeswehr-Fan das Lachen im Halse stecken. Absolut sehenswert, hart und ein echtes Muss für alle Film-Connaisseure.