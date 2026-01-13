Heute im TV: Überragender Zombiefilm, der die Nerven in Stücke reißt

Heute kommt ein wegweisender, bahnbrechender Zombiefilm im TV, den nicht nur Genre-Fans dringend gesehen haben sollten.

Über 20 Jahre ist es jetzt schon her, dass Alex Garland und Danny Boyle mit 28 Days Later dem Zombiefilm neues Leben eingehaucht haben. Hier waren die Infizierten plötzlich keine langsamen, schlurfenden Feinde mehr, sondern Gegner, die im vollen Sprint auf dich zugerannt kommen. Das ist auch heute noch extrem verstörend und bedrohlich.

Ihr könnt euch das Erstlingswerk der Reihe am heutigen Freitag, den 16. Januar ab 22:35 Uhr bei RTL Zwei anschauen. Mit Werbung dauert der Film bis um 0:45 Uhr, eine Wiederholung wird am frühen Sonntagmorgen ab 3:20 Uhr gezeigt. Ihr könnt den Zombiefilm nach langer Durststrecke jetzt aber endlich auch wieder online streamen.

Heute im TV: Darum geht's im legendären Zombiefilm 28 Days later

In einem Tierversuchslabor werden von Aktivist:innen Affen befreit, die durch den sogenannten Rage-Virus nicht einfach nur tollwütig, sondern extrem aggressiv geworden sind. Schnell überträgt sich die mysteriöse Krankheit auf die Menschen und greift rasant um sich. Innerhalb kürzester Zeit ist ganz Großbritannien davon betroffen.

Jim (Cillian Murphy) hat davon allerdings nichts mitbekommen, weil er im Koma lag. Als er daraus erwacht, staunt er angesichts eines komplett menschenleeren London nicht schlecht. Es dauert aber natürlich nicht lange, bis er auf die ersten Infizierten (und Überlebenden) trifft. Manchmal ist leider nicht ganz klar, von welcher Seite dabei die größere Gefahr ausgeht.

Das macht 28 Days Later zu so einem extrem spannenden Ausnahme-Zombiefilm

Danny Boyle und Alex Garland haben mit ihrer digitalen Technik einen Film geschaffen, der besonders nah und realistisch wirkt. Trotz der wilden Prämisse entfalten sie eine authentische Stimmung, durch die 28 Days Later umso mehr verstört. Dabei erschreckt insbesondere das Detail, dass hier lange vor The Walking Dead und Co. extrem schnelle Zombies durch die Gegend flitzen.

Die Geschwindigkeit macht die untoten Horden nochmal eine ganze Spur gefährlicher und furchteinflößender. Wenn diese Zombies auf die Protagonist:innen zu gerannt kommen, bricht Panik und blanker Terror aus.

Was es hier zu sehen gibt, war seinerzeit jedenfalls neu und unverbraucht – trotz des schon damals betagten Genres. Der Erfolg gibt dem Film recht: Aktuell läuft mit 28 Years Later: The Bone Temple der bereits vierte Teil der Reihe im Kino.

