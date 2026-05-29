Heute im TV: Überwältigendes Fantasy-Abenteuer, in dem der Held 227 Tage lang ums Überleben kämpft

Bei sixx läuft am Sonntagabend das berührende Fantasy-Meisterwerk Life of Pi. Regisseur Ang Lee überwältigt euch vor allem mit unglaublichen Bildern, die es so selten zu sehen gibt.

In dem Fantasy-Abenteuer Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger von Ang Lee strandet die Hauptfigur mit einem Tiger auf hoher See. Der Überlebenskampf des Protagonisten dauerte laut seiner eigenen Aussage 227 Tage.

Den Film, der mit dem wohl realistischsten CGI-Tiger der Filmgeschichte auftrumpft, könnt ihr am Sonntagabend schauen. Verpassen solltet ihr Lees meisterhafte Mischung aus bewegendem Drama, modernem Märchen und religiösen Untertönen jedenfalls nicht. Sixx strahlt Life of Pi am 31. Mai um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Film jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Life of Pi trifft mitten ins Herz und überwältigt mit unglaublichen Bildern

Ang Lees Film basiert auf dem Roman Schiffbruch mit Tiger von Yann Martel. Im Buch wie im Film ist ein Schriftsteller (Rafe Spall) auf der Suche nach einer außergewöhnlichen Geschichte für sein neues Buch. Dabei stößt er in Montreal auf den gebürtigen Inder Pi, der ihm von einem unglaublichen Abenteuer erzählt.

Mit 17 Jahren soll Pi (Suraj Sharma) mit seiner Familie von Indien nach Kanada auswandern, wobei sich an Bord des Schiffs auch ein Großteil der Zoo-Tiere aus dem Besitz seiner Familie befindet, die in Amerika verkauft werden sollen. Nach einem schweren Sturm hat es nur Pi mit einigen Tieren auf ein Rettungsboot geschafft. Damit beginnt ein über 200 Tage andauernder Überlebenskampf.

Life of Pi profitierte 2012 noch von dem großen 3D-Hype nach James Camerons Avatar. Dabei war Life of Pi einer der wenigen Filme, der den Effekt sinnvoll nutzte und das Kinoerlebnis bereicherte.

Die brillanten Effekte in dem Fantasy-Abenteuer stehen aber auch ohne Gimmick für sich und bieten in jedem Format ein beeindruckendes Spektakel. Nicht umsonst wurde Life of Pi bei der Oscar-Verleihung 2013 für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet. Lees Film ist ein visueller Hochgenuss mit Bildern, die es in so bombastischer Form selten zu bestaunen gibt.

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Inhaltlich ist der Film aber auch ein extrem berührendes Drama, in dem der Überlebenskampf der Hauptfigur zum modernen Märchen überhöht wird. Ohne religiöse Belehrung handelt der Fantasy-Blockbuster unter anderem von der Kraft des Glaubens, die die unglaublichsten Geschichten hervorbringen kann.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Juli 2023 auf Moviepilot erschienen.