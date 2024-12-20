Heute im TV: Überwältigendes Fantasy-Epos mit unfassbarer Schlacht, die monatelang gedreht wurde

Nach dem ersten Teil der brillanten Fantasy-Trilogie strahlt ProSieben heute Der Herr der Ringe: Die zwei Türme aus. Besonders die epische Helms Klamm-Schlacht ist ein einzigartiger Höhepunkt.

Mit der Herr der Ringe-Filmtrilogie hat Regisseur Peter Jackson die gewaltige Welt aus J.R.R. Tolkiens Buchvorlage als beeindruckende Kino-Erlebnisreise adaptiert. Heute läuft im TV mit Der Herr der Ringe: Die zwei Türme der zweite Teil. Der beeindruckt vor allem durch die überwältigende Schlacht um Helms Klamm. Ein Action-Meilenstein, den es im Fantasy-Genre selten derart episch zu bestaunen gibt.

Vox strahlt die Fortsetzung am 8. Oktober 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Der Herr der Ringe: Die zwei Türme mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

TV-Tipp: Überragende Herr der Ringe-Schlacht war unglaublich aufwendig

Der Höhepunkt des drei Stunden langen Der Herr der Ringe: Die zwei Türme ist die 40-minütige Schlacht um Helms Klamm. Hier verteidigen Aragorn, Legolas, Gimli & Co. die namensgebende Festung gegen eine riesige Armee Uruk-hai.

Schaut hier mal wieder den Trailer zu Der Herr der Ringe: Die zwei Türme:

Der Herr der Ringe Die zwei Türme - Trailer (Deutsch)

Die Dreharbeiten zu dieser gewaltigen Schlacht dauerten 120 Tage, also ganze vier Monate lang! Insgesamt 20 Stunden Material wurden dafür gefilmt, aus denen dann die 40-Minuten-Passage geschnitten wurde.



Da die Szenen der Schlacht zu 75 Prozent nachts gedreht wurden, bedeutete die Sequenz extrem viel Aufwand. Das lag auch daran, dass der extreme Regen der Szenen in Form von gigantischen Wassermassen auf die beteiligten Personen geschüttet werden musste.

Dazu kam der Verzicht auf unnötigen CGI-Einsatz, wodurch ein Großteil der Charaktere von realen Statist:innen gespielt wurde. Zusammen mit der epischen Action und dem emotionalen Gewicht der Sequenz ist die Schlacht um Helms Klamm womöglich der Höhepunkt von Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2024 auf Moviepilot erschienen. Wir haben ihn für euch aktualisiert.