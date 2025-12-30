Heute im TV: Umwerfend schönes Sci-Fi-Meisterwerk, das auch die Vorlage zu Avatar sein könnte

Während Avatar: Fire and Ash die große Leinwand erobert, läuft heute Abend im TV ein wundervoller Film, der perfekt zu den Sci-Fi-Abenteuern von James Cameron passt.

Es ist kein Geheimnis, dass sich James Cameron bei der Entstehung der Avatar-Filme von zahlreichen anderen Geschichten hat inspirieren lassen. Als der erste Teil ins Kino kam, wurde etwa oft der Vergleich zu Pocahontas gezogen. Spätestens seit Avatar: The Way of Water ist klar, dass es noch eine andere wichtige Inspiration gab.

Das Sci-Fi-Meisterwerk Nausicaä aus dem Tal der Winde stand Camerons Avatar-Saga in vielerlei Hinsicht Pate. Der von Hayao Miyazaki inszenierte Anime aus dem Jahr 1984 könnte problemlos als Vorlage von Avatar durchgewunken werden. Sowohl auf filmischer als auch erzählerischer Ebene gibt es viele Parallelen.

Sci-Fi-Abenteuer im TV: Nausicaä aus dem Tal der Winde fühlt sich wie ein geistiger Vorgänger von Avatar an

Nausicaä aus dem Tal der Winde stellt uns eine Welt vor, in der das Meer der Fäulnis um sich greift. Viele Landstriche werden von unheimlichen Rieseninsekten und giftigen Pilzen belagert. Die Menschen haben sich in die wenigen Täler zurückgezogen, die noch nicht von der Fäulnis befallen wurden. In einem dieser Täler lebt Nausicaä.

Die junge Prinzessin verfügt über eine besondere Verbindung zu Tieren und Pflanzen. Wo sich die meisten Menschen vor der Natur fürchten, sucht Nausicaä einen Weg, um eine friedliche Koexistenz zu ermöglichen. Wie sich herausstellt, lauert der wahre Feind gar nicht in den dunklen Wäldern, sondern in einem anderen Tal.

Genau wie bei Avatar ist bei Nausicaaä am Ende eine menschliche Partei für das Leid verantwortlich und reißt alles um sich herum in den Abgrund. Beide Filme fragen, wie sich unser Handeln auf die Umwelt auswirkt, während eine Figur zwischen den Fronten balanciert. Kiri (Sigourney Weaver) ist die Nausicaä der Avatar-Filme.

Sci-Fi-Verbindung: Kiri ist eine der größten Parallelen zwischen Nausicaaä und Avatar

In The Way of Water und Fire and Ash spielt Kiri eine wichtige Rolle. Sie ist weder Mensch noch Na'vi. Stattdessen wurde sie aus Dr. Grace Augustines totem Avatar-Körper geboren und fühlt sich sehr mit Eywa, der gottgleichen Natur-Instanz von Pandora, verbunden. Die Parallelen gehen sogar über die inhaltlichen Gemeinsamkeiten hinaus.

Ob Absicht oder nicht: Cameron setzt Kiri ähnlich in Szene wie Miyazaki die Prinzessin aus dem Tal der Winde. Beide Figuren verlieren sich in der Natur und sind fasziniert von den kleinsten Dingen, als würden sie in einen tiefen Dialog mit ihrer Umgebung treten, den sonst niemand verstehen, geschweige denn nachvollziehen kann.

